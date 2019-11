Nem ment át Várhelyi Olivér a csütörtöki meghallgatáson

Helyszíni tudósítások, mások mellett a Politico brüsszeli lap információi szerint a Szocialisták és Demokraták képviselői vezetésével az Európai Parlament külügyi szakbizottsága, illetve a szakbizottsági koordinátorok úgy döntöttek, a csütörtöki meghallgatást követően Várhelyi Olivér magyar uniósbiztos-jelöltnek további kérdésekre kell válaszolnia, addig nem folytatódhat biztosi jelölésének folyamata.

Ugyanerről számoltak be uniós tudósítók a Twitteren, és a hírt a 24.hu portálnak Donáth Anna momentumos EP-képviselő is megerősítette.

#Varhelyi not approved, additional written questions to follow. EPP, ECR, ID in favour of him, S&D, Renew, Greens, GUE/NGL against

