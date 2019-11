Szakértő: az első kérdés, hogy ki legyen a spanyol kormányfő

Több párt számára is rossz eredménnyel zárult a hétvégi spanyol parlamenti választás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese.

A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) három mandátumot veszítve 120-at szerzett, ez nem vészes csökkenés a szakértő szerint. Az Állampolgárok (Ciudadanos) szavazatai átvándoroltak a két másik jobboldali párthoz, a Néppárthoz (PP) és a bevándorlásellenes VOX-hoz. Utóbbi jelenleg a harmadik legerősebb párt lett, 24 helyett 52 mandátumot szerzett.

Nagy Sándor Gyula kitért arra is, hogy milyen szempontok lehetnek a meghatározók a kormány megalakításakor.

Nem kizárt, hogy a Néppárt és a szociáldemokraták összeállnak, de nem Pedro Sanchez vezetésével. Felmerül a kérdés, hogy az eddigi kormányfőnek van-e más alternatívája, megpróbálja-e a kispártos koalíciót összegereblyézni a saját politikai túlélése érdekében, vagy beéri egy miniszteri poszttal, és átadja másnak, akár egy technokrata kormányfőnek az irányítást” - fejtette ki.

A szakértő szerint kevés pénzt lehet tologatni, és dönteni arról, hogy egészségügyre, oktatásra vagy gazdaságfejlesztésre fordítsák.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese hozzátette: nincs esélye a baloldali és konzervatív pártok nagykoalíciójának.

Távozik a pártelnök

Lemondott az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt elnöki posztjáról Albert Rivera, aki távozik a politikai életből, miután pártja a parlamenti választásokon elveszítette mandátumainak 70 százalékát.



"Amikor egy közös projekt sikeres, nekünk vezetőknek tudnunk kell, hogy a siker mindenkié, de azt is tudjuk, hogy a rossz eredmény csak a vezetőé" - fogalmazott a politikus.



Mint mondta, vállalja a felelőséget pártja rossz választási szerepléséért, ezért lemondása mellett arról is döntött, hogy nem veszi át az új parlamentben elnyert mandátumát sem.



A pártból több meghatározó politikus is kilépett az elmúlt hónapokban, mert úgy vélték, hogy az eltávolodik eredeti alapértékeitől.