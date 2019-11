Brit liberálisok: ha mi jövünk, nem lesz brexit

A brit Liberális Demokraták kormányra kerülve leállítják a brexitet, és az ebből eredő több tízmilliárd font többletjövedelmet a közszolgáltatások fejlesztésére fordítják - mondta Jo Swinson, a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti erő vezetője és miniszterelnök-jelöltje a párt keddi londoni kampánynyitó nagygyűlésén.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője szerint ugyanakkor új brexitmegállapodást kell elérni, és ezt népszavazásra kell bocsájtani, a bennmaradás lehetőségét is felkínálva a választóknak.

Jo Swinson kijelentette: aki a december 12-ére kiírt előre hozott parlamenti választáson a Liberális Demokratákra szavaz, arra szavaz, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon. Swinson szerint a brit EU-tagság megőrzéséből 50 milliárd font (több mint 19 ezer milliárd forint) anyagi előnye származna a brit gazdaságnak, és ezt a "bennmaradási bónuszt" a párt teljes egészében közszolgáltatási infrastrukturális beruházásokra - köztük az oktatási rendszer és a jóléti szolgáltatások fejlesztésére - fordítaná. A Liberális Demokraták számításai szerint ha az Egyesült Királyság az EU tagja marad, a brit hazai össztermék (GDP) értéke a 2024-2025-ös pénzügyi évben 1,9 százalékkal lenne magasabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság a brexit után addig az évig elérhetne. A párt szakértői szerint ebből eredne az erre az öt évre számított 50 milliárd font többletjövedelem.

A veszteség számokban

Független elemzőintézetek modellszámításai is azt valószínűsítik, hogy a brexit hosszú távon több tízmilliárd font veszteséget okoz a brit gazdaságnak. A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont minap bemutatott új, 30 oldalas tanulmánya szerint

a brit GDP-érték már most 2,5 százalékkal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brexitről döntő, 2016 júniusában tartott népszavazás nélkül mára el lehetett volna érni.

A cég szerint azonban ez csak a kezdeti hatás, és a brit hazai össztermék a Brexit után minden évben, folyamatosan 3,5 százalékkal kisebb lesz annál, mint amennyit a brit gazdaság a folytatódó EU-tagság esetén megtermelhetne az adott években.

A NIESR számítási modellje azt mutatja, hogy ez a következő tíz évben 70 milliárd font (27 ezer milliárd forint) veszteséget okoz a brit gazdaságban, akkor is, ha az Egyesült Királyság rendezett módon, megállapodással lép ki az EU-ból.

Ők a harmadik út

A Liberális Demokraták vezetője a párt keddi nagygyűlésén erőteljesen bírálta a Munkáspárt vezetőjét. Jo Swinson szerint Jeremy Corbyn képtelen egyenes választ adni arra, hogy kormányra kerülése esetén "mit kezdene a brexittel".

Jo Swinson hozzátette: a Munkáspárt és a Boris Johnson miniszterelnök vezette Konzervatív Párt egységes állásponton van a Brexit kérdésében. "Vörös vagy kék - egyaránt brexitet jelent" - fogalmazott a brit liberálisok vezetője a Munkáspárt és a konzervatívok színeire utalva.

"Antidemokraták!"

Jeremy Corbyn ugyanakkor a Liberális Demokratákat bírálta a Labour keddi kampánygyűlésén mondott beszédében. Corbyn szerint ugyanis a liberálisok a brexit leállítását célzó programjukkal figyelmen kívül hagyják a kilépésről döntő 2016-os népszavazás eredményét.

A délkelet-angliai Harlow városában tartott kampányrendezvényen a Munkáspárt vezetője kijelentette: kormányra kerülve

a párt kivenné a brexitet a politikusok kezéből és a népre bízná a döntést.

Ez azonban nem az EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás megismétlése lenne: a Labour által tervezett referendumon arról lehetne dönteni, hogy az Egyesült Királyság egy "észszerű" megállapodás alapján lépjen ki az EU-ból, vagy maradjon az unió tagja - mondta Corbyn.

Hozzátette: ha a Munkáspárt megnyeri a decemberi választásokat, első feladata lesz egy észszerű brexitmegállapodás elérése az EU-val, és az erről szóló tárgyalások nem tartanának három hónapnál tovább. Az egyezmény alapján London új vámuniós viszonyrendszert alakítana ki az EU-val, emellett szoros kapcsolatban maradna az unió egységes belső piacával.

A Munkáspárt ezt az egyezményt terjesztené népszavazásra, a bennmaradás lehetőségét is felkínálva a szavazólapon - mondta Jeremy Corbyn a keddi kampánygyűlésen.

Nyitókép: MTI/EPA/Hollie Adams