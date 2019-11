Botot dugott a küllők közé a brit politika egyik legmegosztóbb figurája

Biciklis nyelven szólva botot dugott a küllők közé Nigel Farage, a brit politika egyik legmegosztóbb figurája és fenegyereke. Ő és hívei provokálták ki annak idején a brexitnépszavazást és bár Farage a brit parlamentben nem jutott szerephez, európai képviselőként Brüsszelben és Strasbourgban vehemensen ostorozta az uniót.

Farage emellett egy betelefonálós rádióműsort is vezetett, míg Boris Johnson miniszterelnök – hatalomra lépése előtt – cikkeket írt egy konzervatív újságba.

A kormányzó torykat most megrettentette a kemény brexitet akaró Farage újabb erőfitogtatása. Kabinetminiszterek felháborodottan bírálták, amiért szinte az összes választókörzetben – 600 helyen – jelölteket indít az általa vezetett Brexit Párt és ezzel megoszthatja a jobboldali és brexitpárti szavazókat.

Jacob Rees-Mogg, a parlamenti alsóháznak a Csengetett, Mylord? sorozat főrendjeit idéző elnöke maga is keményvonalas brexit-párti, de úgy tűnik nem annyira, mint Farage. Rees-Mogg most egy ironikus angol mondást idézve azzal vádolta meg Farage-t, hogy "kiszakíthatja a vereséget a győzelem karmaiból" és arra kérlelte, hogy "vonuljon le a pályáról".

Hozzá csatlakozott Therese Coffey munka- és nyugdíjügyi miniszter, aki azt mondta: Farage lehet az az ember, aki miatt elpárolog a brexit.

Az első számú célpont

Ő viszont azzal vágott vissza, hogy ilyet már máskor is hallott: "2015-ben a választásokon a Brit Függetlenségi Pártot vezettem. A tory törzs akkor is hisztizett, hogy ne vedd el a szavazatainkat! De mi többet vettünk el a Munkáspárttól, mint a konzervatívoktól és még többségük is lett a toryknak a parlamentben."

Farage azt állította, hogy éppenséggel a fő ellenzéki erőre, a baloldali, de a brexit kérdésében megosztott Munkáspártra mérnek majd "példátlan csapást". A Labour-szavazókat elárulta a pártjuk, ők nekem az első számú célpont. "Megszerzem a voksaikat, úgy, ahogy 2015-ben tettem" – magyarázta egy interjúban.

Farage a múlt héten paktumot ajánlott Boris Johnson miniszterelnöknek: ha az ejti a Brüsszellel kialkudott válási egyezményt és a kemény brexit pártjára áll, akkor a Brexit Párt visszalépteti jelöltjeit a konzervatívok javára.

Johnson nemet mondott, mire Farage hadba hívta seregét. Kínos módon azonban konzervatív-párti brexithívők tömegesen támadni kezdték. Egyik jelöltje pedig átállt a torykhoz, azzal érvelve Johnson válási egyezménye a terítéken lévő legjobb lehetőség.

Közben a La Manche-csatorna túloldalán, Farage egyik kedvenc vitapartnere, Guy Verhofstadt, az Európai Parlament brexitkoordinátora, nem hagyhatta ki a ziccert. Felemlegetve, hogy maga Farage nem indul brit parlamenti helyért, de megtartotta európai képviselői mandátumát, megjegyezte: "hát nem ironikus, hogy az európai ügyek fontosabban Nigel Farage-nak, mint a brit politika. Kár! Távozásával sok pénzt takaríthatott volna meg az európai adófizető".

Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger