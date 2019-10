"Beteg" vs. "bekattant" - így sértegeti egymást az amerikai elnök és a házelnök

Durva és személyeskedő vita bontakozott ki Donald Trump amerikai elnök és Nancy Pelosi képviselőházi elnök között a Fehér Házban a szíriai helyzetnek, illetve az amerikai csapatkivonásnak szentelt szerdai tanácskozás közben és utána.

A Fehér Ház azután hívta találkozóra a törvényhozókat, hogy a kongresszus szerdán elsöprő többséggel elfogadott, kétpárti határozatban ítélte el Donald Trump döntését az amerikai csapatok északkelet-szíriai kivonásából. A republikánus és demokrata párti képviselők között szokatlan egyetértés mutatkozott az amerikai elnök döntésének elítélésben, a republikánusok is "katasztrofálisnak" és "végzetesnek" nevezték a csapatkivonást.

Nancy Pelosi idő előtt, sietve és feldúltan távozott a Fehér Házban tartott megbeszélésről. Azt mondta újságíróknak, hogy

Trump "bekattant",

képtelen volt megérteni a tényleges szíriai helyzetet, és őt "harmadrangú" politikusnak nevezte. Chuck Schumer, a demokrata párti szenátusi kisebbségének vezetője is megerősítette azt, hogy Trump sértegette Pelosit, aki viszont higgadtan fogadta a szidalmazást.

"Nem egy párbeszéd volt, hanem valamifajta pocskondiázás" - mondta Schumer.

Stephanie Grisham fehér házi szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy Trump kimért és határozott volt, de Pelosinak esze ágában sem volt meghallgatni őt.

Értesülések szerint a heves vita azután bontakozott ki, hogy Pelosi közölte Trumppal: Oroszország mindig is meg akarta vetni a lábát a Közel-Keleten, és az amerikai csapatkivonásnak köszönhetően ezt most meg is tette. "Magánál minden út Putyinhoz vezet" - mondta Pelosi az elnöknek.

Nem sokkal a találkozó után Donald Trump a Twitter-üzenetében azt írta, hogy nem ő, hanem Pelosi vesztette el önuralmát. Egy fényképet tett közzé a vitáról, amelyen Pelosi az ovális asztalnál állva indulatosan magyaráz, nekiszegezve a mutatóujját.

"Az ideges Nancy zavarodott bekattanása!"

- írta a kép alá Trump.

Az elnök egy másik Twitter-üzenetben ezt megtoldotta azzal, hogy a képviselőház elnöke gyógykezelésre szorul.

(a fejében), vagy egyszerűen nem szereti a mi nagyszerű országunkat. Teljesen bekattant a Fehér Házban. Nagyon szomorú ezt látni. Imádkozzanak érte, ő nagyon beteg ember" - így az amerikai elnök.

