Gigantikus per indul a Facebook ellen

Több amerikai tagállam pert indított a Facebook közösségimédia-óriás ellen - közölte pénteken Letitia James, New York állam igazságügyi minisztere.

Közleményében Letitia James leszögezte: a vizsgálatot kétpárti egyetértéssel indítják meg a jövő héten, hogy feltárják, a Facebook csökkentette-e felhasználóinak választási lehetőségeit a verseny elfojtásával, és veszélybe sodorta-e felhasználóinak adatait.

A Facebook elleni vizsgálathoz New York mellett eddig csatlakozott Colorado, Észak-Karolina, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, Tennessee és a szövetségi főváros, Washington is. Valamennyi államban azt feltételezik, hogy a Facebook a közösségi média területén meglévő monopol helyzetét felhasználhatta a verseny elfojtására.

Ettől függetlenül mintegy tucatnyi amerikai tagállam várhatóan trösztellenes vizsgálatot indít a Google ellen is. A pert indítók azt gyanítják, hogy a Google visszaélt helyzetével a digitális reklámozás piacán. A The Wall Street Journal pénteki értesülései szerint a vizsgálatot Ken Paxton texasi államügyész jelenti be a jövő héten egy médiakonferencián.

A Facebook - amely nemrég egyezett meg a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal a hanyag adatkezelés miatt kirótt 5 milliárd dolláros kártérítésben - pénteken nem reagált a tagállami vizsgálatra. A Google együttműködést ígért.

Az amerikai közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy a közvélemény egyre inkább kiábrándul a nagy tech-óriásokból és különösen a média-platformjaikból, jóllehet a felhasználásukról nem mond le. A törvényhozók és a szabályzók ugyanakkor amiatt aggódnak, hogy néhány óriásvállalat uralkodó szerepre tett szert a kereskedelemben és a kommunikációban egyaránt.

"A technológiai ipar szélsőséges koncentrációja rossz a fogyasztó számára, és szerintünk rosszat tesz Amerikának is" - fogalmazott egy júniusban tartott kongresszusi meghallgatáson Herbert Slatery, Tennessee főállamügyésze. Hozzátette: ez eltorzítja a piacot, és visszafogja a kutatás-fejlesztést és az innovációt.

Nyitókép: Pixabay