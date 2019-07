Több mint 200 millió fát ültettek egyetlen nap alatt - fotók

Több mint 200 millió fát ültettek el egyetlen nap alatt Etiópiában - adta hírül a BBC News. A hétfői faültetéssel a szárazság sújtotta kelet-afrikai ország ellensúlyozni akarja az erdők kivágásának hatásait és a klímaváltozást.

Az Abiy Ahmed kormányfő vezette projekt megvalósításának idejére számos közintézményt és iskolát bezártak, hogy minél többen részt vehessenek a faültetési programban.

A faültetést az országban mintegy ezer helyszínen végezték. Illetékesek számolták, hogy hány facsemetét ültetnek el.

Greening #Ethiopia : A great initiative by @PMEthiopia to plant 200 million trees in 1 day. Fairfax Advisors & Consolidated, PLC, today planted 1,000 trees at Gullelle Botanical Garden. We’ve included GPS coordinates in each tree & will follow their progress with a special App. pic.twitter.com/jMBOA5CA0n

Today, our Embassy took part in the nation’s 200 mill seedlings a day planting campaign. The UK has been supporting the planting of an estimated 95 million trees through our contribution to the Productive Safety Net Programme and will continue to support Ethiopia’s #GreenLegacy. pic.twitter.com/cKtBK2FYHZ