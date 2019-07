Nem jutottak dűlőre a párizsi migrációs találkozón

"Úgy gondolom, nem értük még el a célunkat, de jóval előrébb jutottunk annál, ahol korábban voltunk" - fogalmazott Heiko Maas német külügyminiszter.

"A Földközi-tengeri mentések körüli alkudozásoknak véget kell érniük"

- hangoztatta. Hozzátette: a segítőkészek koalíciójára van szükség a kérdés rendezésére.

Franciaország kudarcának nevezte a menedékkérők elosztásáról rendezett miniszteri találkozót olasz belügyminiszter. Matteo Salvini szerint a Párizsban tartott migrációs találkozó formájában és tartalmában is elhibázott volt. Az olasz belügyminiszter úgy vélte, a megbeszélést megfelelő előkészület nélkül hívták össze és "teljesen szokatlanul", mivel az unió tagállamait közösen érintő találkozót a francia fővárosban rendezték meg, miközben jelenleg Finnország az EU soros elnöke.

Matteo Salvini összegzése szerint

a párizsi találkozón "ismételten azt akarták, hogy Olaszország továbbra is Európa menekülttábora legyen".

A franciák és németek által akart párizsi találkozó kudarcot vallott, az európai miniszterek többsége távol maradt - tette hozzá Salvini.

A Liga vezetője megismételte, amit már az uniós belügyminiszterek csütörtöki helsinki informális találkozóján, valamint a francia belügyminiszter Cristophe Castanernek írt és vasárnap közölt levelében is leszögezett: "Olaszország felemelte a fejét, nem parancsolhat neki senki, és nem vállal szolgaszerepet".

"Ha Macron migránsokról akar tárgyalni, jöjjön Rómába"- jelentette ki Matteo Salvini.

A Földközi-tengeren kimentett menedékkérők uniós tagállamok közötti elosztási mechanizmusát illetően a párizsi informális miniszteri találkozón nem sikerült eredményt elérni.

Olasz belügyminisztériumi források szerint a tengeren érkező illegális bevándorlási hullám által különösen érintett Olaszország és Málta ragaszkodott ahhoz, hogy a migránsok elosztására szolgáló ideiglenes mechanizmus mellett egy olyan rendszer is jöjjön létre, amely felváltva jelöl ki más országokban is biztonságos kikötőket a partra szállásokhoz. Az EU tagországai régóta nem tudnak megállapodni abban, hogy milyen közös megoldást alakítsanak ki az Afrikából Európába irányuló illegális migrációra. A Földközi-tengeren át lélekvesztőkön elindulók legtöbbje Olaszországba kerül, de az olasz kormány tavaly óta erélyesen ellenáll annak, hogy ez továbbra is így legyen, követeli, hogy a többi tagállam is vegye ki a részét a migránsok befogadása jelentette teherből.

A nap folyamán Joanne Liu, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet vezetője bejelentette: újraindítják a tengeri mentést.

Az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei egyébként csütörtöki helsinki informális találkozójukon sem tudtak megállapodásra jutni a kérdésben.

