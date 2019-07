Bejelentés: megtörtént a CEU akkreditációja

Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t - olvasható az intézményi bejelentés a HVG.hu portálon.

“A CEU-val egy új tudományos központtal gazdagodik Ausztria. Az egyetem magyarországi helyszínén eddig is sikeresen vett részt a Európai Kutatás Tanács (ERC) pályázatain, amely komoly támogatást jelent kiemelkedő kutatói számára. Ez is jelzi és bizonyítja a CEU által végzett munka minőségét” – ezekkel a szavakkal jelentette be a CEU osztár akkreditációját Ausztria oktatásért és kutatásért felelős minisztere.

A CEU Ausztria tizenhatodik magánegyeteme lesz. Mesterdiplomához lehet jutni Nemzetközi Közkapcsolatok, Közpolitika, Nők és társadalmi nemek, Környezetpolitika és Menedzsment szakokon.

Nyitókép: Faludi Imre