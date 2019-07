A férfi szülei az igazságszolgáltatáshoz fordultak, hogy tiltakozzanak a feleségnek és az orvosoknak a kezelés leállítására vonatkozó döntése ellen.

"Vincent ma reggel 8 óra 24 perckor meghalt" Reims egyetemi kórházában - jelentette be Francois Lambert, a 2008-ban autóbalesetet szenvedett 42 éves volt ápoló unokaöccse. "Felkészültünk arra, hogy hagyjuk elmenni" - tette hozzá a férfi, akit az orvosok tájékoztattak a nagybátyja halálhíréről, amelyet Vincent Lambert szüleinek ügyvédjei is megerősítettek.

The intentional starvation of #VincentLambert by doctors is "a defeat for our entire humanity." #VincentLambert "died as a martyr."



Pray your his family & pray that others are not killed like him.