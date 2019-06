Rendőri kíséretet kapott az eltévedt medvebocs

Az ABC tévétársaság tette közze a felvételt, amelyen jól látszik, hogy a kétsávos úton áll a forgalom, a bocsot, pedig villogó rendőrautók kísérik, míg ő komótosan ballag. A videó Észak-Karolina állmban készült. Az autósok ezúttal valószínűleg nem annyira a rendőrök miatt álltak meg, sokkal inkább a mackót nézték.

This bear cub not only managed to stop traffic the other day in North Carolina, it got a special police escort. https://t.co/Y1WDnCpzOw pic.twitter.com/RGU7mIhiuB