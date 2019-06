Őrizetbe vették a Sea-Watch 3 német kapitányát Lampedusában

Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civil mentőhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség, miután hajójával kikötött Lampedusában.

A fedélzeten levő negyven embert a regisztráció után egy lampedusai menekülttáborba vitték.

Az olasz külügyminisztérium szerint Németország, Franciaország, Luxemburg, Finnország és Portugália felajánlotta, hogy befogad közülük néhányat.

A holland zászló alatt hajózó Sea-Watch 3, amelyet egy német segélyszervezet üzemeltet, két hétig vesztegelt a tengeren 40 afrikai migránssal a fedélzetén. A hajó arra várt, hogy engedélyt kapjon Olaszországtól vagy valamelyik Európai Uniós tagállamtól a kikötésre.

Kapitánya, Carola Rackete a héten végül úgy döntött, hogy a dél-itáliai Lampedusa szigetéhez hajózik, amit az olasz kormány hajói megpróbáltak megakadályozni. Szombat hajnalban Rackete mégis betért a kikötőbe, ahol a hajó erős rendőrségi jelenlét mellett horgonyt vetett.

Italian police arrest the captain of the Sea-Watch 3 after it docked without permission carrying around 40 migrants on board https://t.co/q2ewazeK7w