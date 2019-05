Folyamatosan növekedő vámmal lép fel a bevándorlás ellen Donald Trump

"A vámtarifa fokozatosan növekedni fog, amíg (a mexikóiak) nem találnak megoldást az illegális bevándorlásra, s ha ez megtörténik, eltöröljük" - közölte Trump egy Twitter-bejegyzésben. Az ügyről a Fehér Ház által kiadott elnöki nyilatkozat leszögezi, hogy a Mexikóból érkező árukra kivetett vámot minden hónap 1-jétől újabb 5 százalékkal emeli majd az Egyesült Államok, így október 1-jétől a vámteher már 25 százalékot tehet majd ki.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..