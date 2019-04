Megvan, ki lövöldözött a dél-kaliforniai zsinagógában

Egy John Earnest nevű tizenkilenc éves fehér férfi nyitott tüzet szombaton a dél-kaliforniai Poway zsinagógájában egy ember életét kioltva és három embert megsebesítve - közölték a helyi hatóságok.

A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett a zsinagógában, akik a zsidó húsvét ünnepségein vettek részt. A hatóságok tájékoztatása szerint a halálos áldozat egy nő, a három sebesült között pedig egy gyermek és egy rabbi is van.

We can never allow ourselves to become numb to atrocities: One Dead in Synagogue Shooting Near San Diego, Officials Say - The New York Times @msnbc #poway https://t.co/UMPkJRJBiH