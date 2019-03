Új kötelező biztonsági elemek lesznek az autókban - itt a lista

Megállapodtak az általános járműbiztonsági rendelet felülvizsgálatáról kedden az Európai Unió társjogalkotó szervei, és így több új biztonsági technológiát is kötelezővé tesznek 2022-től a kontinensen piacra bocsátott járművekben.

A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezményről az Európai Bizottság számolt be, hangsúlyozva, ez fontos lépés az utasok, a gyalogosok és a kerékpárosok megvédése érdekében.

Egyebek mellett kötelezővé fogják tenni

az intelligens sebességszabályozást,

a tolatásbiztonságot növelő kamerákat, érzékelőket,

a baleseti adatrögzítőt, illetve

az olyan rendszereket, amelyek figyelmeztetik a járművezetőt, ha lankad vagy elkalandozik a figyelme.

A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetén ezeket kiegészíti majd

a sávtartás-segítés,

a fejlett vészfékező rendszer, illetve

a töréstesztek alapján továbbfejlesztett biztonsági öv.

A tehergépjárművek és az autóbuszok esetében új követelményeket vezetnek be a sofőr közvetlen látóterének növelésére és a holtterek megszüntetésére, rendszereket szerelnek be a jármű elején és oldalán a veszélyeztetett úthasználók jelenlétének érzékelésére.

A brüsszeli testület várakozásai szerint ezen intézkedések következtében 2038-ig

több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető és legalább 140 ezer súlyos sérülés lesz elkerülhető.

Ez hozzájárul majd az EU hosszú távú céljának eléréséhez, ahhoz, hogy 2050-re a nulla közelébe kerüljön a halálos kimenetelű vagy a súlyos sérüléssel járó balesetek száma.

"Minden évben 25 ezer ember hal meg közútjainkon. A balesetek nagy többségét emberi hiba okozza. Módunkban áll változtatni ezen, és kötelességünk is így tenni. A kötelezővé tett biztonsági elemektől ugyanolyan hatást várhatunk, mint annak idején a biztonsági öv bevezetésétől. A legtöbb új technológia már létezik, főként a felső kategóriás autókban. Most mindenki biztonsága javulni fog, és egyúttal felkészülünk a jövő összekapcsolt és automatizált mobilitására is" - közölte Elżbieta Bienkowska belső piacért felelős uniós biztos.

Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősítenie a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek, ez várhatóan a következő hetekben megtörténik.

Nyitókép: Pixabay