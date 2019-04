Újra akcióban különleges, vizet "lapátoló" repülők - videó

Az alábbi térkép az elmúlt 24 óra szabad téri tüzeit mutatja, jól illusztrálva azt, hogy milyen súlyos gondot jelent az aszály.

Az egyik erdőtűz oltásáról egy sajátos videó is érkezett. Horvátországban egy, a nagyobb, tenger melletti erdőtüzek oltásában gyakran segédkező kanadai tűzoltó repülőgép is segítette a Srima közelében kigyulladt tűz oltását. Ahozgy az alábbi felvételeken is látszik, ez a repülőgéptípus a tengerre nagy sebességgel leszállva "lapátol fel" tengervizet az oltáshoz.

Az elmúlt 24 óra erdő- és bozóttüzei (Forrás: fires.globalforestwatch.org)

A horvátországi tűz oltásáról, a Canadair gépének munkájáról beszámoló Facebook-oldal tudósítása szerint a Sibenik közelében lévő Srimánál tomboló lángokhoz 24 tűzoltó vonult ki 10 járművel. A Canadair gépe délután egy óra után érkezett segíteni. A tűz miatt forgalomkorlátozás is érvényben van.

Nyitókép: Facebook/Infovodice