Újabb dolgokat tüntet el a Facebook

A szabályozás a lakás-, és hitelkínálatokra, valamint állásajánlatokra vonatkozó hirdetéseket érinti. Mint Sandberg írta: ezzel véget vetnek a különböző emberi jogi szervezetek által a Facebook ellen indított perek sorának is.

"Régi hagyomány a lakhatás, munkahely és hitelképesség alapján történő hátrányos megkülönböztetés, és ezt a kártékony magatartást nem szabad a Facebook reklámjai révén is folytatni" - fogalmazott Sheryl Sandberg. Egyúttal bejelentette azt is, hogy egyezségre jutottak az ügyben az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) nevű befolyásos szervezettel is, amely a legtöbb pert indította a vállalat ellen.

Az intézkedés részeként betiltják azokat a reklámokat, amelyek a lakás- és hitelkínálatokat, valamint állásajánlatokat életkor, nemi hovatartozás, vagy lakóhely alapján fogalmazzák meg.

Elemzők szerint a hitelkínálatokat reklámozók például előszeretettel vesznek célba kisebbségeket és nehéz helyzetben lévőket, de azonnali hitelt kínálva uzsorakamatot szednek.

"A lakhatással, állásajánlatokkal vagy hitellehetőségekkel kapcsolatos hirdetések rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy az emberek új lakást szerezzenek, új karriert kezdjenek vagy hitelhez juthassanak, ezért ezeket soha nem szabad emberek kirekesztésére felhasználni" - fogalmazott blogjában Sheryl Sandberg.

