Így készül Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozójára Vietnám

Hivatalos látogatásra Vietnamba utazik "a következő napokban" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető - jelentette be szombaton a hanoi külügyminisztérium, miközben a délkelet-ázsiai ország Kim és a Donald Trump amerikai elnök jövő héten Hanoiban esedékes második csúcstalálkozójára készül.

Kim Dzsong Un Nguyen Phu Trong, a kormányzó Kommunista Párt elnök-főtitkárának meghívására látogat Vietnamba - áll a tárca közleményében, amely további részleteket nem tartalmaz.

Hanoi getting bigly prepared for Trump and Kim’s visit. #hanoi #trumpkim #summit https://t.co/WcTfuDx8R6 pic.twitter.com/ne0BZZlmdR