Pokolgépek robbantak a Fülöp-szigeteken

Két pokolgép robbant fel vasárnap a Fülöp-szigetek déli részén, ahol aktívak az iszlamista szélsőségesek. A merényleteknek 27 halálos áldozata és 77 sebesültje van a biztonsági erők legfrissebb értesülései szerint.

Twin Bomb targeting a Catholic cathedral in Jolo in southern #Philippines #Killed 27, including 20 civilians, while 77 got injured pic.twitter.com/quK1lRktq0

Az első robbanószerkezet Sulu tartomány fővárosában, Jolóban, egy katolikus katedrálisban lépett működésbe a mise alatt, a második a mentés megkezdését követően a templom parkolójában robbant fel - mondta el Gerry Besana katonai szóvivő. Besana jelezte, hogy a hatóságok először a használt robbanóanyag típusát elemzik, amiből talán következtethetnek az elkövetőre.

Salvador Panelo elnöki szóvivő és Delfin Lorenzana védelmi miniszter elítélte a támadást. Aláhúzták, hogy a hatóságok mindent megtesznek a tettesek kézre kerítéséért. A templomokat és a köztereket biztosították, hogy elkerülhessék az esetleges további merényleteket.

Egyelőre senki sem jelentkezett a merénylet elkövetőjeként, amelynek indítékát csak találgatják. Egyes vélemények szerint egy népszavazás eredményére adott válasz lehetett. A helyi választási bizottság pénteken beszámolt róla, hogy a szavazók többsége egy új, autonóm muszlim térség létrehozása mellett tette le voksát az ország déli részén található Mindanaóban. Egyedül Sulu tartományban nem nyerte el a többség támogatását a muszlim autonómia.

