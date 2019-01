Meghalt Tony Mendez

Antonio J. Mendez, akit a filmben a rendező, Ben Affleck alakított, 78 évesen hunyt el egy ápolási központban a marylandi Frederickben - erősítette meg a család. Közleményük szerint Mendez Parkinson-kórban szenvedett.

A fedett akciókra specializálódott ügynök tervei alapján szabadítottak ki hat diplomatát, akiket túszként tartottak fogva Iránban. A diplomatákat egy készülő kanadai sci-fi film stábjának álcázták, így tudtak repülőre szállni és kijutni az országból az 1979-1981-es túszválság idején.

Mendez 1965-ben lépett be a CIA-ba, fedett ügynökként töltötte karrierjének 25 évét a hidegháború hadszínterein. Az akcióról készült, 2012-ben bemutatott filmet 7 Oscar-díjra jelölték, hármat meg is kapott.

Megható üzenetet tett közzé a twitteren Tony mendez emlékére Ben Affleck.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez