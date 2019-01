Megkezdődött az első európai iszlám államos merénylet pere

A bíróság szerint a hat-nyolc hetesre tervezett és a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett zajló tárgyalássorozat kedden folytatódik a rendelkezésre álló információk és bizonyítékok ismertetésével. Csütörtöktől kezdve hallgatják meg azt a több mint 200 tanút, akik további fontos részletekkel szolgálhatnak - írta a helyi sajtó.

A terrorizmussal összefüggésbe hozható merénylet elkövetése miatt indított eljárás során Nemmouche mellett a gyilkosság előkészítésében való részvétellel vádolt, francia állampolgárságú Nacer Bendrer ügyében is ítélet születhet. A két gyanúsítottat január 15-én és 16-án hallgatják ki.

A brüsszeli központi bíróságon december végén tartottak meghallgatást, amelyet követően Sébastien Courtoy, a vádlott ügyvédje újságíróknak elmondta: Nemmouche bizakodóan néz a tárgyalássorozat elé, reményei szerint, elismerik ártatlanságát.

#Terrorism #Belgium: Trial of Mehdi #Nemmouche, first returnee to commit attack in Europe against #Brussels jewish museum starts today. Astonishingly, his lawyers will apparently plead a Jewish/Mossad conspiracy... https://t.co/2eqWcHREJY