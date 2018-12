Csak törmelék maradt a tízemeletesből a gázrobbanás után

A 48 lakásos tömbben a hivatalos adatok szerint összesen 120 ember volt bejelentve. Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint 68 embert keresnek még. Öt lakót kellett kórházba szállítani, kettejüket súlyos állapotban.

A mentésen csaknem ötszázan dolgoznak, munkagépekkel próbálják a törmeléket átkutatni. A munkálatokat nagyban nehezíti a mínusz 17 fokos hideg.

Jesus...



79 are unaccounted for after a gas explosion rocked a residential building in the Russian city of #Magnitogorsk, leaving hundreds without a home in freezing temperatures on New Year's Eve.



