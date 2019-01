Újabb holttestek kerültek elő Magnyitogorszkban

Két nő holttestére bukkantak a romok között a mentőalakulatok. A baleset hétfő hajnalban történt egy tízszintes sorház egyik lépcsőházában az Urál déli részén fekvő városban.

A 12 lépcsőházból álló paneltömb még 1973-ban épült.

A robbanás következtében az egyik lépcsőház fele a 10. emelettől a földszintig teljesen leomlott.

A lépcsőház 48 lakásában hivatalos adatok szerint összesen 120 ember volt bejelentve. A rendkívüli helyzetek minisztériumának adatai szerint 26 lakás omlott össze a robbanás után, ezekben hivatalosan 46-an laktak. Többtucatnyi embert sikerült élve kimenteni, de több mint húsz emberről még mindig nem tudnak semmit.

Ugyanakkor, mint arról az Infostart is beszámolt, 35 órával a tragédia után élve hoztak ki a mentők a romok alól egy 11 hónapos kisfiút, miután meghallották a sírását. Valóságos csoda, hogy a gyermek életben van, hiszen éjszaka mínusz 23 fokig süllyedt a hőmérséklet a városban és nappal is mínusz 17 fokot mutattak a hőmérők. A gyermek anyja is túlélte a katasztrófát.

New Year's Eve blast: 4 dead, dozens unaccounted for after an explosion in a 10-storey apartment block in #Magnitogorsk, blamed on a gas blast. One section of the building has collapsed; only back wall still standing. Happened at 6 am, when most residents would have been in bed. pic.twitter.com/00LyC3R7P0 — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) 2018. december 31.

Az orosz szövetségi nyomozó bizottság (SZK) szerint elsősorban gázrobbanásként kezeli az esetet. Az orosz lakóházakban gyakran előfordulnak gázrobbanások, általában azért, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat, nem végeznek rendszeresen karbantartást és nem megfelelőek a hatósági ellenőrzések sem.

Magnyitogorszkot egyébként világ egyik legszennyezettebb városai között tartják számon a fém- és acélipara miatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a tragédia idején Szocsiban készült az újév megünneplésére, programját megszakítva Magnyitogorszkba utazott. A Rosszija 24 televízióban látni lehetett a fekete öltönyt viselő államfőt, amint helyi vezetőkkel tárgyalt, majd meglátogatta a sebesülteket a kórházban.

Putin arrives in #Magnitogorsk, where an explosion devastated a block of flats.

State television has been showing him disembarking from a plane and chairing a meeting with search and rescue workers in a tent reportedly put up near the site of the explosion. pic.twitter.com/2YQXTwiwh1 — Vitaly Shevchenko (@episkop_diomid) 2018. december 31.

Előzőleg az államfő a Moszkvától 1400 kilométerre keletre fekvő városba küldte Jevgenyij Zinicsevet, a rendkívüli helyzetek miniszterét és Veronyika Szkvorcova egészségügyi minisztert. Veronyika Szkvorcova újságírók kérdése, hogy mekkora esély van a romok alatt rekedtek megtalálására, kijelentette: "Az idő múlásával csökkennek az esélyek". "Hihetetlen dolgok azonban mindig történnek" - tette hozzá.

