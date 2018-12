Merénylet Tripoliban: először lőttek, aztán felrobbantották magukat

A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium egy halottról és kilenc sebesültről tud. A nevének elhallgatását kérő, a Reuters brit hírügynökségnek nyilatkozó biztonsági vezető szerint a három támadó vélhetően az Iszlám Állam terrorszervezet fegyverese volt. Egyiküket a minisztérium őrei lőtték agyon, a másik kettő felrobbantotta magát.

Sad news coming from Tripoli. Solidarity with the relatives of the victims. #Tripoli #LibyaDeservesBetter pic.twitter.com/jI5HXbYcSC

A biztonsági erők körülvették az épületet, amelyből sűrű füst gomolygott, a sebesülteket kórházba szállították. Táher Sziala külügyminiszter nem sérült meg.

Az AFP francia hírügynökség szintén meg nem nevezett forrásból úgy értesült, hogy a "terrortámadásban" legalább egy ember halt meg, "a minisztérium egyik tisztviselője". A forrás szerint először gépkocsiba rejtett pokolgép robbant az épület előtt, majd amikor a biztonsági erők a helyszínre érkeztek, lövöldözés tört ki az épületen belül három vagy négy fegyveressel, majd egy öngyilkos merénylő a második emeleten felrobbantotta magát.

#BREAKING : #LIBYA : Two Suicide Bombers Carried Out Terrorist Attack In Front Of The Foreign Ministry Building In #Tripoli. Number Casualties Reported. pic.twitter.com/cptfK41KmU