Az állami televizióhoz vonultak Belgrádban

Több mint ötezres tömeg vonult el az erőteljesen Vucic-párti RTS állami televízió székhelye mellett, majd onnan tovább a kormányzati épületekhez.

Ez a harmadik szombat, hogy a szerb fővárosban tüntetnek az elnök ellen. December 9-én az ellen tiltakoztak, hogy Borko Stefanovic vezető ellenzéki politikust november 23-án Krusevac városában egy gyűlésre menet ismeretlen elkövetők megverték. Pártszövetsége arra gyanakszik, hogy a Vucic vezette SNS bérelhette fel a verőlegényeket.

Vucic nem vette komolyan az első megmozdulást, és azt mondta: akkor sem enged a követeléseknek, ha ötmillióan vonulnak az utcákra, ami nagyjából Szerbia felnőtt korú lakosságának felelne meg. A második - múlt szombati - demonstráción ezért olyan transzparenseket is lehetett látni, amelyekre azt írták, hogy "Én is egy vagyok az ötmillióból", és a most szombati megmozdulásnak is ez volt a mottója.

A múlt heti ellenzéki tüntetésre a belgrádi Studio B televízió egyik korábbi műsora adott közvetlen okot. A tévé december 9-én az ellenzékiek szerint teljesen jelentéktelennek tüntette fel az aznapi tiltakozó akciójukat, amelyen mintegy tízezren vettek részt. A tiltakozók különösen sérelmezték, hogy a sajtót a Vucic vezette Szerb Haladó Párt (SNS) kormánypárt ellenőrzi.

Milan Jovanovic oknyomozó újságíró a szombati tüntetésen arról beszélt: az emberek félelemből hallgatásba burkolóznak az országban.