Tömegbaleset Nisnél: öt halott, harminc sérült

Öten meghaltak, harmincan pedig megsérültek pénteken a dél-szerbiai Nis közelében, amikor egy vonat és egy autóbusz ütközött egymással.

Already 5 people died in a collision between a local bus and a #train. It happen near Donje Međurovo, south of Niš in #Serbia. The bus was full with students going to school and people going to work. More information in #Serbian on #Blic: https://t.co/CxOUjbC4V4 pic.twitter.com/gkAOoumJeX