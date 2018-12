Ingyenes lesz a tömegközlekedés egy európai országban

Luxemburg lesz a világ első országa, ahol ingyenes a tömegközlekedés - írja a The Guardian. A vonatokon, buszokon és villamosokon jövő nyártól nem kell majd fizetni - ezt tervezi a frissiben újraválasztott Xavier Bettel koalíciós kormánya. Már a kampányban is a környezetvédelemre helyezte a hangsúlyt, most pedig ennek része jön az ingyenes közlekedés.

A kis területű ország a világ egyik legforgalmasabb helye, a főváros például 110 ezer lakosú, de további 400 ezer ember jár oda munkába, és emiatt óriási dugók alakulnak ki, egy 2016-os felmérés szerint minden sofőr 33 órát töltött a dugóban ülve.

Az ingyenes tömegközlekedést most tulajdonképpen csak kiterjesztik, mert tavaly nyár óta a 20 év alattiak már jegy nélkül utazhattak, és jelentősen csökkentették a tarifákat is. Legkésőbb 2020 januárjától nem kell fizetni majd egyetlen utasnak sem, és ettől megtakarítást is remélnek, mert nem kell majd a jegyeladásra és az ellenőrzése sem költeni.

Nyitókép: Wikipedia