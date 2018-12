Brexit: elveszett a May-terv elfogadásához szükséges parlamenti többség

Az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt Theresa May kisebbségi konzervatív kormányának a külső parlamenti támogatója, nélküle a miniszterelnöknek nincs meg a többsége a londoni törvényhozásban.

"Pártom ellenezni fogja a megállapodást, amely szerintünk alkotmányos szempontból sebezhető pozícióban hagyja Észak-Írországot,

tekintet nélkül arra, hogy milyen biztosítékokat adnak nekünk" - mondta Paul Girvan képviselő a kérdésről folyó parlamenti vitában.

Mint arról az Infostart londoni tudósítója beszámolt, december 11-én lesz az európai fontosságú szavazás a brit parlamentben, ahol Theresa May miniszterelnök brexittervezetének elfogadásáról vagy elvetéséről döntenek. A brit törvényhozás hétfőn jogi szempontból vizsgálta meg a tervezetet, felszólalt a miniszterelnök, most pedig öt napon át vitatják meg a tervezetet.

A szocialista ellenzék már korábban bejelentette, hogy ha parlament leszavazza a tervezetet - amit több elemző, például a BBC tekintélyes politikai kommentátora, John Pienaar is biztosra vesz - akkor megpróbálják megbuktatni Theresa May-t, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene. A szavazás előtti esélylatolgatásokról itt és itt is olvashat.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand