Brit sajtó: nehéz lesz eladni a brexit-alkut a parlamentnek

A brit lapok címlapján hétfő reggel értelemszerűen a brexit volt a fő téma. A korábbi fenyegetések ellenére az Európai Unió fennmaradó 27 tagállama alig egy óra alatt rábólintott a Nagy-Britannia kilépését szabályozó alkura és a jövőbeli kapcsolatokról szóló, nem kötelező érvényű politikai nyilatkozatra.

Így a labda most ismét brit térfélen pattog, és továbbra is az a kérdés:

elfogadja-e a brit parlament ezt a kompromisszumot vagy ha nem, akkor milyen, akár kaotikus eseménysorozat következhet.

Vasárnap európai vezetők sora ismételgette, hogy tragikusnak tartják a britek kilépését, de a mostani alku minden alkuk legjobbika. Másikra már nem lehet számítani – adta értésre a BBC-ben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője.

Theresa May miniszterelnök számára tehát most jön a neheze, el kell adni a megállapodást a brit közvéleménynek és ezzel megdolgozni az arra hallgató brit parlamentet, amelyben jelenleg jobbról és balról is a szkeptikusok koalíciója tűnik erősebbnek.

Ha ők leszavazzák a brexit-alkut, többféle forgatókönyv valósulhat meg.

Az egyik az, hogy May megpróbál újra tárgyalni Brüsszellel, csakhogy erre már határozott nemet kapott. A másik az, hogy megbukik a kormánya és hatalomra kerül az ellenzéki Munkáspárt.

A Labour eddig lebegtette, hogy mire készül – vezetője, Jeremy Corbyn például nem fordítaná vissza a brexit kerekét, de a tagság nagy része igen. Ha kénytelen lesz az ő szavukra hallgatni, akkor esetleg újabb népszavazás jöhet, amely egyszer és mindenkorra eldöntheti, hogy Nagy-Britannia kilép-e vagy sem.

Továbbra is fenyeget viszont a kaotikus kilépés – az alku nélküli brexit – a brit belpolitikai fejlemények függvényében.

Nem csoda, hogy így a legtöbb brit lap egy dologban ért egyet: Theresa Maynek most lesz igazán nehéz dolga. A Financial Times parlamenti csatáról ír a decemberi voks előtt és arról, hogy a miniszterelnök kéthetes kampányba kezd, hogy belátásra bírja a képviselőket.

A Metro szerint Theresa May azzal is fokozza a nyomást, hogy azt mondja: a képviselőknek "kötelességük" a megállapodás támogatása.

A konzervatív Telegraph szerint pedig a kormányfő televíziós vitára hívja majd ki az ellenzék vezérét, ami politikai aknamező lehet a brexit ellen nem nagyon ágáló Jeremy Corbynnak. A lap azt is tudni véli, hogy Theresa May megfenyegeti a brexit-párti választókerületek konzervatív képviselőit: elveszíthetik a parlamenti helyüket, ha nem szavaznak vele.

