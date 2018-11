Meghalt egy magyar fiatal a kaliforniai tűzvészben

Közben a CBS amwerikai hírtelevízió arról számolt be, hogy hétfő estig 79-re emelkedett a Kaliforniában november eleje óta tartó tűzvész halálos áldozatainak száma, ugyanakkor ezerre apadt a tűzvészben eltűntként számon tartott emberek száma.

A tűzoltók és a mentésben részt vevők attól tartanak, hogy bár az esőzések segítenek az oltásban, nehezítik a mentést, ráadásul földcsuszamlásokra is lehet számítani. Hétfő estig a kaliforniai tüzek mintegy 55 százalékát sikerült megfékezni.

PRAYER REQUEST: Please continue to pray for California. May God bring comfort to those who lost loved ones. #pray #california pic.twitter.com/C5JdUB8K8m