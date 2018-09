Feledy Botond: krízisüzemmódra áll át a Fehér Ház

Trump Fehér Háza eddig sem volt gazdag a bizalmi tőkében, mert az orosz vizsgálat miatt is az elnökben egy folyamatos bizonytalanság és bizalmatlanság van. Ezt súlyosbították az elnöksége kezdete óta jellemző kiszivárogtatások, amelyekből majdnem minden hónapra jut egy-egy nagy hírt verő eset - mondta Feledy Botond külpolitikai elemző.

Az "ellenállók" csoportja

Egy újabb eszkalációja ennek a problémának a szakértő szerint, hogy Donald Trump feltehetőleg republikánus magas beosztású munkatársa névtelen cikket írt a New York Times-ba, hogy ő hogy menti meg az országot Donald Trumptól és hogy

minden ami siker, annak ellenére siker, hogy ő az elnök, és nem azért siker, mert Trump az.

Feledy Botond szerint a cikk után a Fehér Ház súlyos válságüzemmódba kerül, az elnökkel való együttműködés pedig tovább nehezedik, ami részben növelheti a családjára való ráutaltságot, részben pedig tovább szűkül az a környezet, aki érdemi befolyást gyakorolhat majd rá.

Felmerül a kérdés, hogy kinek használhatott e dokumentum megírása, hiszen elég kockázatos, és sokan már nyilvánosan elhatárolódtak a cikktől. A külpolitikai elemző úgy véli, a cikk írója egy

Trump utáni korszakra készülő republikánus lehet, aki ezzel próbálja már előre tisztázni a múltját, és mutatni, hogy ő itt is a jó oldalon állt

- vélekedett a külpolitikai elemző.

Ezzel ráadásul egy olyan krízisüzemmódba állítja a Fehér Házat, ami akár újabb hibák elkövetéséhez vezethet, ilyen szempontból is kedvezőtlen az adminisztrációra nézve a helyzet - tette hozzá. Az is előfordulhat, hogy a republikánus oldalon e mögött még vannak további tervek: akár egy olyan demokrata akcióról is szó lehet, ami kifejezetten a november 6-ai választás előkészületének egy pontja.

Az elnök reakciója

Feledy Botond szerint

az elnökben biztos, hogy tovább erősödik a benne amúgy is létező "deep state" kép, vagyis hogy az alatta lévő államigazgatási rendszer ellene dolgozik és konspirál.

"Ezt - ha úgy tetszik - hitelesítette a cikk azzal, hogy leírta, kimondta, és láthatóvá tette ország-világ előtt. Donald Trumpban alighanem megerősödik ezután a boszorkányüldözés iránti vágy, és annak az elkerülése, hogy ő legyen a konspiráció áldozata. Emiatt olyan újabb bizalmatlansági helyzetek, akár miniszteri szintű váltások várhatók, amelyek az európai szövetségesekkel tovább nehezítik viszonyt" - zárta elemzését Feledy Botond.

