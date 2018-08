Eddigi legkeményebb ügyével kell szembenéznie Donald Trumpnak

Caputo úgy ítélte meg, hogy Trump korábbi kampánymenedzserének, Paul Manafortnak a pere korántsem annyira aggasztó, mint Michael Cohen eskü alatt tett vallomása. Trump volt személyes ügyvédje kedden - vádalku keretében - kijelentette, hogy Donald Trump utasítására, vele egyeztetve követett el bűncselekményt azzal, hogy pénzt utalt át 2016-ban a kampányfinanszírozásra szánt pénzekből két nőnek, hogy ne beszéljenek Trumphoz fűződő korábbi viszonyukról.

A Politico idézett egy neve elhallgatását kérő, a Fehér Házhoz közeli ügyvédet is, aki szerint Cohen még több kárt okozhat Trumpnak, hiszen rálátása volt az ő üzleti és személyes ügyeire, és olyan információkkal rendelkezhet, mint talán senki más. Cohen muníciót adhat a demokrata párti politikusoknak, akik - ha az őszi félidős választásokon megszerzik a többséget a képviselőházban - megindíthatják az alkotmányos vádeljárást az elnök elmozdítására.

Hogy Donald Trump és környezete is valóban számol ezzel az eshetőséggel, arra maga Rudolph Giuliani, az elnök jogászcsapatának jelenlegi vezetője utalt a minap, amikor egy televíziós interjúban arra figyelmeztetett: a félidős választások tétje éppen az, hogy a demokratáknak lehetőségük nyílik-e az elnök alkotmányos elmozdítására irányuló eljárás megindítására.

Egy szintén neve elhallgatását kérő volt kormányzati tisztségviselő úgy nyilatkozott a Politicónak, hogy az elnök szorongatott helyzetében rossz lépést tehet, tovább rontva az amúgy is rossz helyzetén.

Elemzők felhívják arra is a figyelmet a Paul Manafort perében hozott esküdtszéki döntés és Michael Cohen eskü alatt tett ugyancsak keddi vallomása pár nappal azután történt, hogy a The New York Times című napilap nyilvánosságra hozta, hogy a Fehér Ház jogi főtanácsadója, Donald McGahn kilencedik hónapja önkéntesen együttműködik a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottsággal, amelynek három alkalommal tárt fel információkat, és összességében mintegy 30 órán át tartottak a meghallgatások. A lap értesülései szerint McGahn az elnöknek a Mueller-féle vizsgálattal kapcsolatos reakcióiról beszélt, továbbá arról, hogy Donald Trump megpróbálta-e akadályozni a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) oroszokkal kapcsolatos nyomozásait, illetve megkísérelt-e nyomást gyakorolni Jeff Sessions igazságügyi miniszterre a nyomozás leállítása érdekében.

Michael Cohen, akit banki és adócsalással, valamint a kampányfinanszírozási törvény megsértésével gyanúsítanak, kedden délután a manhattani bíróságon vádalkut kötött és bűnösnek mondta magát több rendbeli adócsalásban és egy rendbeli banki csalásban. Sőt, eskü alatt vallotta: a 2016-os elnökválasztási kampány során Donald Trump utasította őt arra, hogy a választások befolyásolása végett fizessen két olyan nőnek a hallgatásáért, akik azt állították, hogy évekkel korábban viszonyuk volt az akkor még üzletember Trumppal.

Cohen ügyében december 12-re hoz ítéletet a bíróság, amely 500 ezer dollár óvadék ellenében engedélyezte szabadlábra helyezését.

A volt ügyvéd vallomása előtt szinte percekkel találta nyolc rendbeli csalásban bűnösnek az esküdtszék Trump volt kampánymenedzserét, Paul Manafortot. Igaz, további tíz - szintén pénzügyi csalást kimondó - vádpontban az esküdtszék nem jutott dűlőre, ezért a bíróság munkája szünetel és e vádpontokban akár új esküdtszékkel új bírósági eljárás is kezdődhet, annak függvényében, hogy az ügyészek hogyan döntenek.

A Manafort-per és a Cohen-vallomás után a Fehér Ház nem tett közzé kommentárt, Sarah Huckabee Sanders szóvivő az újságírókat Rudolph Giulianihoz irányította. Giuliani közleményben szögezte le: "a Cohen elleni vádakban nincs célzás arra, hogy az elnök bármiféle bűnt követett volna el".

Maga Donald Trump - aki Nyugat-Virginiában kampányol - a Cohen-vallomást nem kommentálta, a Manafort-per jelenőségét pedig kicsinyítette. Azt hangoztatta, hogy azoknak a vádpontoknak, amelyekben a kampányszakembert bűnösnek találták, nincs közük az oroszokkal történt állítólagos összejátszás ügyéhez. "Ez boszorkányüldözés. De semmi köze ahhoz, amiért a (Mueller vezette) vizsgálat elindult" - fogalmazott az elnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds