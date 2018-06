Meghalt a Budapest-rajongó sztárséf

A 61 éves Anthony Bourdain a CNN beszámolója szerint öngyilkos lett.

Anthony Bourdain éppen Franciaországban forgatott, díjnyertes sorozatának újabb epizódját készítette a CNN-nek, amikor közeli barátja, Eric Ripert francia séf holtan találta a férfit hotelszobájában.

Anthony Bourdain is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host of CNN's "Parts Unknown" is dead of suicide at age 61. https://t.co/AnLZWqT0DV pic.twitter.com/8puc6bRpIx — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2018. június 8.

Bourdain három éve járt Budapesten, ahol szintén az említett CNN-sorozat, a Parts Unknown budapesti epizódját forgatta, és rajongással beszélt a magyar fővárosról, amit mindenkinek látnia kell.

Nem csak a magyar ételek, de a budapesti épületek is nagy hatással voltak rá, azt mondta, bármelyikbe szívesen beköltözne.

Bourdain 2000-ben vált igazán ismertté, amikor megírta a Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly című könyvét. Első televíziós műsora a Food Networkön futó Cook's Tour volt, három évvel később pedig a Travel Channelhez szerződött, ahol Anthony Bourdain – Fenntartások nélkül (Anthony Bourdain: No Reservations) címmel volt műsora. Két Emmy-díjat is nyert, 2013-ban szerződött a CNN-hez.