Putyin: ez példa nélküli lépés Észak-Koreától

Donald Trump amerikai elnök "bátor és érett" döntést hozott azzal, hogy belegyezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel Szingapúrban június 12-én tartandó csúcstalálkozóba - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai állami műsorszolgáltatónak (China Media Group) adott interjújában, amelyből részleteket hírügynökségek szerdára virradóra tettek közzé.

Putyin a kínai látogatása előtt készült interjúban elismerte, hogy számára a meglepetés erejével hatottak az észak-koreai vezetésnek a feszültségek enyhítése érdekében tett intézkedései, és kifejezte abbéli reményét, hogy a tervezett csúcstalálkozó eredményes lesz.

"Végül is abban bízom, hogy ez a kétségkívül nagyon bátor és érett döntés, amelyet Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hozott, nevezetesen hogy közvetlen kapcsolatba lép Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, vagyis ez a találkozó megvalósul, és mindannyian pozitív eredményeket várunk tőle" - mondta Putyin.

Az orosz elnök külön figyelmet fordított a phenjani vezetés intézkedéseire: "Azt látjuk, hogy az észak-koreai vezetés

őszintén szólva számomra váratlanul, mondhatnám példa nélkül álló lépésekre szánta el magát a feszültségek enyhítésére".

Megemlítette a rakétatesztek és a kísérleti nukleáris robbantások megszüntetését, valamint az atomfegyverek tesztelésre szolgáló egyik legnagyobb kísérleti telep felszámolását.

A Koreai-félszigeten az Egyesült Államok célja Észak-Korea teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan nukleáris leszerelése - nyomatékosította korábban James Mattis amerikai védelmi miniszter.

Ehhez viszont Észak-Korea garanciákat szeretne, ami érthető is a részéről - mondta most Vlagyimir Putyin. "Hogyan is lehetne másként? Másként el sem lehet képzelni,

különösen azokat a tragikus eseményeket követően, amelyek Líbiában és Irakban történtek, és amelyek az észak-koreaiak szeme előtt lebeg.

Ezért magától értetődő, hogy garanciákat fognak követelni" - emelte ki, hozzátéve: egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy milyen biztosítékokat, és hogy ezek milyen határidővel lennének megvalósíthatók.

A június 12-i csúcstalálkozó időpontja és helyszíne már ismert, ám a napirendi pontokról eddig hivatalosan nem közöltek információkat.