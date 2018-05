Halálra ítéltek egy belga dzsihadistát

Kötél általi halálra ítéltek kedden Irakban egy belga dzsihadista férfit, aki az Iszlám Állam terrorszervezet tagja volt.

Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint az 1988-ban született Tarik Jadaoun több videofelvételen terrortámadásokkal fenyegette Belgiumot és Franciaországot. Az Iszlám Államhoz 2014-ben csatlakozott Abu Hamza al-Belgiki néven. A férfi a bagdadi bíróság előtti első meghallgatásán május elején még ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy félrevezették.

A férfi elleni legfőbb vádpontok elsősorban az Iszlám Állam kötelékében folytatott harci tevékenységére, illetve az iraki területre való törvénytelen belépésére vonatkoztak. Jadaoun a keddi ítélethirdetésen - a vádpontok ismertetése után - a bíró kérdésére nem kívánt semmit hozzáfűzni.

Korábbi belgiumi lapjelentések szerint a férfi a kihallgatása során elismerte, hogy számos alkalommal vett részt közvetlenül a terrorszervezet harci cselekményeiben, és Európába való visszatérése esetén kész lett volna támadásokat elkövetni Belgiumban. Elismerte azt is, hogy több, Európában elkövetett terrortámadáshoz van köze, és legalább két olyan merényletet említett, amelyek halálos áldozatokat is követeltek. A kiszivárgott részletek szerint a kihallgatása során azt is elárulta: az Iszlám Állam számos terroristája rejtőzködik Európában.

Bírósági források szerint Irakban eddig több mint 300 embert - köztük mintegy 100 külföldit - ítéltek halálra az Iszlám Államhoz fűződő kapcsolataik miatt. Nagyjából ugyanennyi vádlottra szabtak ki életfogytig tartó börtönbüntetést hasonló vádak miatt.