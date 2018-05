Meghan Markle lazasága túl amerikai a brit királyi udvar protokollosainak szemében

Harry herceg választottja túlságosan amerikai, lazaságát, a királyi etikettre fittyet hányó húzásait sokan nem nézik jó szemmel.

Meghan Markle azzal nyitott a Kensington-palotában, hogy megölelgette és külön üdvözölte az őrség tagjait - írja a New York Times. Korábban az is megtörtént, hogy a rajongók, a "köznép", soraiból magához ölelt egy-egy gyermeket.

Szokatlan cselekedetei után a protokollosok felhívták Harry herceg választottjának figyelmét, hogy az efféle viselkedés merőben távol áll a brit királyi udvar előírásaitól, de még az átlagos brit társadalmi normáktól is.

A 36 éves Meghan Markle, akinek édesanyja jógatanár az Egyesült Államokban, udvariasan meghallgatta ezt a tanácsot, majd figyelmen kívül hagyta. Így reagált: én amerikai vagyok, gyakran megölelem az embereket.

Meghan lazaságáról néhány kritikusnak egyenesen Harry herceg édesanyja, a "renitens" Diana hercegnő jut eszébe.

Az aggódók attól is tartanak, hogy a II. Erzsébetre is jellemző konzervatív hagyományok - az érzelmi távolságtartást és a politikai semlegességet is beleértve - felszámolódnak, amikor a fiatalabb generáció átveszi az irányítást. Szerintük minél inkább "normálisnak" és átlagosnak mutatkozik a királyi család, annál kevesebben tartják majd fontosnak a monarchia intézményét.

Mindez persze sokak szemében fölösleges akadékoskodás, hiszen szombaton sor kerül a várva várt hercegi esküvőre, amelynek királyi pompája tökéletesen illeszkedik a monarchia hagyományaihoz.