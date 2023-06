Schmidt Ádám: augusztusban a világ idei legnagyobb sporteseményét rendezzük Budapesten

Sínen van a világbajnokság?

Schmidt Ádám: Erre a kérdésre augusztus 27-én fogunk tudni vezérigazgató úrral egyértelmű választ adni. Az előkészületek napról napra az ütemtervnek megfelelően haladnak, vezérigazgató úr és az általa vezetett Budapest 2023 valóban 24 órában tesz meg azért mindent, hogy ez legyen minden idők legjobb világbajnoksága. Felállítottunk egy irányítótestületet, amelyben majdnem minden közvetett vagy közvetlen szereplő jelen van. Abban bízunk, hogy 65 nappal a világbajnokság kezdete előtt nem állhatnánk jobban és abban is bízunk, hogy nincsen semmi olyan feladat már előttünk, ami megoldhatatlannak bizonyulna.

Németh Balázs: Amikor száz napnál befordultunk a célegyenesbe, itt volt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség küldöttsége, több mint harminc, különböző területekért felelős szakértő. Megmutattuk, hogy milyen percre, centiméterre pontos terveket dolgoztunk ki és akkor, május második hetében ezekre a tervekre rányomták a pecsétjüket. Azt is megjegyezték, ha ezeket végre tudjuk hajtani, akkor ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága. Azóta azon dolgozunk, hogy a legapróbb részletekig kidolgozzunk mindent és megvalósítsuk azokat a terveket, amiket megálmodtunk.

Magyarország szempontjából hogyan érzékeltethető ennek az eseménynek a jelentősége?

Schmidt Ádám: Ez a 2023-as év legnagyobb sporteseménye az egész világon, ebből adódóan következik az is, hogy ez Magyarország történetének a legnagyobb sporteseménye. A Budapest 2023-mal együttműködve olyan programok kerültek kialakításra, amilyen még a világon szintén soha semmilyen nemzetközi sporteseményt nem előzött meg. Az egyik fő üzenete ennek a világbajnokságnak, hogy minél több honfitársunkat biztassunk arra, hogy az élete részévé váljon a sport. Ennek kapcsán indult el a Hétköznapi Hősök és a Sulihősök program, aki ezekben részt vesz, vagy kedvezményesen, vagy ingyenesen láthat csodát a stadionban. A Sulihős programot már lezártuk, több mint százezer gyermeket ért el négyszáz közintézményen keresztül és nagyságrendileg tízezer olyan diák lesz, aki részt vehet a világbajnokság valamely eseményén. Ennek a programnak is az volt a fő üzenete, hogy biztassuk a magyarokat arra, hogy sportoljanak.

Melyek a világbajnokság legfontosabb paraméterei, számai? Hány sportoló, hány vezető, hány kísérő érkezhet és jelen állás szerint hány szurkolóra számíthatunk?

Németh Balázs: Mondom az adatokat, de részben folytatom a választ. Ezek a programok azért izgalmasak, mert egy kilencnapos sporteseményt kellene megszerveznünk, de ennél többet csinálunk, mert többet szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy legyen örökség. Szeretnénk kihozni a maximumot abból, hogy Magyarország a helyszíne a világ legnagyobb sporteseményének. Vélhetően a maratoni futást könnyebb lenne megszervezni Budapest külvárosában, mint a város legszebb részén kijelölni a 10 kilométeres kört, de mi azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbb profitot termelje az atlétikai vb, például abból a szempontból is, hogy az egész világ megismerheti Budapest legszebb részeit. Azt szeretnénk, hogy legyen társadalmi haszna, hogy valóban gyerekek megszeressék a sportot és a hétköznapi hősök pedig felkeljenek a fotelből. 203 országból neveztek az első körben, nagyjából most már úgy látjuk, hogy 2200 versenyző lesz majd. Jegyet 77 országból vásároltak eddig. Tehát van olyan ember Új-Zélandon, Japánban, Kanadában, Chilében és Dél-Afrikában, aki fölül majd a repülőre augusztusban és idejön Budapestre, hogy lássa a csodát. Ez is azt üzeni, hogy ennyien nem tévedhetnek. A sztárok házhoz jönnek, tehát a magyaroknak is azt ajánlom, ha már itt van ez a lehetőség, akkor használják ki, mert lehetséges, hogy talán a mi életünkben sem lesz többet ilyen lehetőség. Érdemes megnézni, hogy hogy néz ki a világ harmadik legnagyobb sporteseménye.

Hány jegy fogyott eddig?

Németh Balázs: 190 ezer fölött vagyunk most, június közepén, és amióta bemutattuk a kabalát, Juhut, a rackajuhunkat, amikor 100 nap volt még hátra a vb-ig, megugrott a jegyértékesítés, és arra számítunk, hogy a következő két hónapban egyre többen keresik majd a jegyeket. Megéri sietni, mert már van olyan versenynap, amikor korlátozott számban vannak csak jegyek, úgyhogy aki szeretné látni a csodát, a legjobb, ha az interneten elkezdi vásárolni a jegyet.

Schmidt Ádám: A jelzések szerint nagyságrendileg egymilliárd ember fogja direktben követni az eseményeket tévén, interneten keresztül, de hárommilliárd emberhez fognak eljutni ennek a csodának a percről percre történő eseményei. Ez tökéletesen jelzi azt, hogy miért ez 2023 legnagyobb sporteseménye, Magyarország történetének a legnagyobb sporteseménye.

Akkor majdnem a fél világ követi majd.

Schmidt Ádám: Ez így van. Majdhogynem minden második ember augusztus 19. és 27. között az atlétikai világbajnoksággal lesz elfoglalva. Több mint száz külföldi országból lesz itt szurkoló Magyarországon és nagyságrendileg 200 ezer vendégéjszakát fognak itt tölteni Budapesten. Elképesztő számok ezek, ezért is alszik az ember kevesebbet és tesz meg mindent annak érdekében, hogy ez egy sikeres világbajnokság legyen, de mindannyiunknak, aki ebben részt vesz, egyértelmű felelőssége az, hogy ez több legyen, mint egy világbajnokság.

Megvan minden kapacitás erre a kétszázezer vendégéjszakára?

Schmidt Ádám: Minden kapacitás rendelkezésre áll. A szervezőbizottság minden szállodával kontraktust kötött már az elmúlt időszakban, itt nagyon komoly elvárások és konkrét elképzelések vannak a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől a tekintetben is, hogy a sportolóknak milyen igényük van, milyen ételeket fogyasszanak. Nyilván meg kell szervezni azt is, hogy az edzőpályákat milyen ütemben és ki használja, hogy jut el a stadionig, a stadiontól vissza,

Németh Balázs: 37 szállodával vagyunk kapcsolatban, csak a csapattagok, a 203 országból érkező sportolók, edzőik 11 szállodában laknak. Ezt a 11 szállodát kell összekötni buszok segítségével, az edzőpályákkal, illetve a Nemzeti Atlétikai Központ mellett felépített bemelegítő pályával. A szponzorok képviselői, a kiemelt vendégek a belvárosi szállodákban laknak, őket hajókkal szállítjuk majd a Nemzeti Atlétikai Központhoz. Az önkéntesek kollégiumi szintű elhelyezést kapnak, szálláshelyet kell biztosítani a versenybírók számára. Nyolcezer olyan akkreditált ember van, aki külföldről érkezik és nekünk szállást kell nekik adni. Ebben a 37 szállodában 4200 szobát kezelnek a kollégáim, szóval csak a szállás biztosítása is rendkívüli feladat. Nyilván minden érkezőt majd a reptérről vagy a kiemelt budapesti pályaudvarokról el kell vinni a szállodába, onnan el kell vinni az akkreditációs központba, etetni kell őket és a többi és a többi, úgyhogy van munka bőven.

Kalkulálható-e az, hogy hány külföldi érkezik Magyarországra arra a másfél hétre?

Németh Balázs: Szurkolóból pedig több tízezer emberről van szó. A magyar pályázatban is harmincezer külföldi szurkolóval számoltak, de jobban állunk ennél, negyvenezer vagy afölött lesz a külföldi szurkolóknak a száma, akik a világbajnokság miatt utaznak Budapestre. Az egész világ itt lesz nálunk amellett, hogy az egész világ minket néz majd.

A nemzetközi beszélgetéseken, egyeztetéseken mennyire kerül előtérbe a világbajnokság?

Schmidt Ádám: Magyarország rendezett május 31-én egy Európa-liga-döntőt, az azt megelőző néhány hétben ahány egyeztetést folytattunk nemzetközi vonatkozásban, mindenki a beszélgetés végén megkérdezte, hogy esetlegesen el tudna-e jönni az Európa-liga-döntőre. Ahogy közeledik az atlétikai világbajnokság, egyre többször hangzik el az, hogy tisztelettel szeretnénk érdeklődni, hogy az atlétikai világbajnokságra eljöhetünk-e. Az sem titok, hogy a Lord Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke egészen magas szinten van a nemzetközi sportvilágban, ő például nagyon büszke arra, hogy először ebben a régióban megrendezésre kerül ez a hatalmas sportesemény. Ő külön vendégeket is meghívott erre az eseményre, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a lista ez egyre csak bővül. Már ez 40-50 fő, akit csak ő meghívott erre a világeseményre, ők NOB-tagok és egészen magasan jegyzett sportdiplomaták. Tényleg azt tapasztaljuk, hogy mivel idén ez a legnagyobb sportesemény, ezért mindenki az atlétikai világbajnokságról beszél.

Sebastian Coe június 15-én avatta fel az atlétikai központ futópályáját, de gondolom, hogy tárgyaltak is. Milyen egyeztetések voltak, illetve mi volt ennek a mai avatásnak a jelentősége?

Németh Balázs: Személyesen ő nem volt itt World Athletics terepszemléjén, ezért nagyon szerette volna látni a Nemzeti Atlétikai Központot, mert volt itt nagyjából egy évvel ezelőtt, de akkor még ez a Mondo márkájú futószőnyeg még nem volt bent a pályán, és azt kérte tőlünk, amikor március elején Isztambulban, a fedettpályás Eb-n találkoztunk, hogy szeretne ő lenni, aki az első kört megteszi az új Mondo pályán. Ez a világ leggyorsabb futópályája, ehhez hasonló volt a tokiói olimpián is, ahol több világrekord született, miután kipróbálta Lord Sebastian Coe, azt mondta, hogy nagyon bízik benne, hogy itt is fantasztikus eredmények születnek majd. Elégedett volt azzal, amit látott, megerősítette azt, hogy minden adottsága megvan a szervezőbizottságnak is meg a helyszínnek is ahhoz, hogy ez legyen minden idők legjobbja.

Mennyire sokasodnak meg ilyenkor a feladatok, illetve, mondjuk, milyen volt szeptember elején, amikor átvette a vezérigazgatói tisztséget?

Németh Balázs: Akkor egy nap jött annyi e-mail, mint amennyi most fél óra alatt. A Sebastian Coe-val töltött három-négy órás esemény alatt, befutott 124 darab e-mail, amit utána le kellett dolgozni. A legapróbb részletektől mindennel foglalkozni kell, és a minden a világ harmadik legnagyobb sporteseményénél valóban azt jelenti, hogy nagyon sok minden.

Szombaton, június 17-én veheti birtokba a nagyközönség egy családi napon a Nemzeti Atlétikai Központot. Ez a létesítmény milyen szerepet tölthet be a magyar sportéletben?

Schmidt Ádám: Június 17-én reggel 9 órakor várunk mindenkit a Nemzeti Atlétikai Központ parkjába először, és egy olyan átadó ünnepség lesz, ami igyekszik tükrözni azt, hogy mi az elképzelésünk hosszabb távon a Nemzeti Atlétikai Központ tekintetében. A világbajnokság idejére valóban a sportolóknak lesz az otthona, de azt követően a magyar társadalom valamennyi tagja ezt használni tudja. Nemcsak a létesítményt, hanem azt az új létesítményt körülvevő fantasztikus sportparkot, amelynek a fő üzenete az lesz, hogy odacsábítsunk minél több magyar állampolgárt, természetesen külföldit is, hogy folyamatosan tartsa kondicionálva a saját testét.

Mikor készülhet el a végleges verziója a vb után ennek a stadionnak?

Schmidt Ádám: Most zajlik a stadion átadás-átvétele, a kivitelező cég most adja át a Nemzeti Sportügynökségnek az üzemeltetést, és az atlétikai világbajnokot követően néhány héttel visszaadjuk a kivitelezőnek, akkor kerül visszabontásra a stadionban az ideiglenes lelátó is, akkor végezhetők el azok a munkálatokat, amelyek most nem is szükségesek és már idő sem lenne rájuk. Optimális esetben 2024 tavasza, júniusa lehet az az időpont, amikor a végleges formájában megkaphatják a magyar állampolgárok ezt az ingatlant.

Mennyire lesz ez az atlétikáé és mennyire az embereké, a szabadidejükben sportolóké?

Schmidt Ádám: Ha van egy ilyen csodálatos létesítményünk, akkor az a magyar atlétikát ki kell hogy szolgálja. Versenyeknek adhat otthont, országos bajnokságnak adhat otthont, felkészülésnek, edzőtáborozásnak, tehát teljeskörűen ki kell hogy tudja szolgálni a magyar atlétika igényeit, de fő szabály szerint azért a nagyobbik részét nem a hivatásos sport, hanem az amatőr sport és a szabadidősport kell hogy használja.

Mekkora a vb szervezőcsapata és egyáltalán hogyan kellett felállítani a szervezőcsapatot, kijelölni azokat, akik ebben a kulcsfontosságú eseményben részt vesznek?

Schmidt Ádám: 2022 augusztusában ért az a rendkívüli megtiszteltetés, hogy az esemény kormánybiztosi tisztségét megkaptam, és az ebből adódó felelősségem nekem elsődlegesen abban állt meg, hogy egy olyan emberrel szeretnénk együttműködni a szervezőbizottság élén, aki felé feltétel nélküli bizalmunk van, akivel zökkenőmentesen tudunk együtt dolgozni. Mi Balázst kértük föl erre a feladatra, és az idő természetesen majd főleg a világbajnokságot követően fogja eldönteni, hogy ez egy jó döntés volt-e vagy sem. Most azt tudom mondani, hogy mi nagyon örülünk annak, hogy Balázzsal dolgozhatunk együtt. Jól működünk együtt, és remélem, hogy ez már nem fog változni a következő időszakban sem.

Hány vezető van, hány stábtag, hány önkéntes?

Németh Balázs: Az természetes, hogy gyakorlatilag napról napra dagad a szervezőbizottságnak a létszáma. A Budapest 2023 Zrt.-nek most nagyjából száz alkalmazottja van, de náluk jóval többen, mintegy ötszázan dolgoznak jelenleg azon, hogy haladjon a szervezés és sikeres legyen a világbajnokság. Ebben vannak alvállalkozók is, de benne vannak például a kormány döntése értelmében a nemzeti rendezvényszervező ügynökség munkatársai is. Ahogy haladunk előre, folyamatosan csatlakoznak majd hozzánk egyre többen és többen, és augusztusban, a vb előtti napokban, illetve a vb alatt pedig több mint tízezer ember munkáját kell majd összehangolni. Ebben benne van a nagyjából 2500-2600 önkéntes is. Egészen elképesztő, hogy milyen szakemberekre van szükség egy atlétikai vb megszervezéséhez. Van egy uniformis menedzserünk, aki csak azért felel, hogy mindenki a megfelelő ruhában legyen a pályán és a pálya környékén, szervezők, versenybírók, önkéntesek. Amikor először a nemzetközi szövetség felvetette, hogy márpedig nekünk uniformis menedzserre lenne szükségünk, akkor hát kinevetni nem mertem őket nyilván, de úgy magamban mosolyogtam, hogy ne vicceljetek már, kiosztjuk mi a ruhákat, nehogy már egy külön ember ezzel foglalkozzon. Most az uniformis menedzser alatt már négyen vannak, öten felelnek csak azért, hogy mindenki szép legyen majd a vb alatt és megfelelő ruhában legyen, és például a szponzori szerződéseket meg a különböző kereskedelmi szerződéseket ne sértsük meg azzal, hogy valaki nem olyan ruhát vesz föl, mint amilyet kellene.

A sportkormányzat mivel lenne elégedett, milyen eredménnyel, hatással, bevételi mutatóval?

Schmidt Ádám: Kettéválasztanám a sportszakmát meg az egyéb bevételeket. A sportszakma tekintetében a sportállamtitkárságnak nem feladata az, hogy elvárjon konkrét eredményeket. Nyilván mindannyian nagyon örülnénk, ha esetlegesen Halász Bence augusztus 20-án tűzijátékot rendezne a Nemzeti Atlétikai Központban, és olyat dobna, hogy a végén nagyon boldogok legyünk. Minden jel arra utal, hogy ez lesz a legnépesebb válogatott a világbajnokságokon, okkal bízhatunk abban, hogy ez harminc vagy afölötti létszámot jelent. Nyilvánvaló, sportemberekről beszélünk, életük egyik, ha nem a legnagyobb eseménye ez, biztosan mindannyian arra fognak törekedni, hogy életük legjobbját elérjék. Szerintem ez egy fontos, elvárható szempont a sportolókkal kapcsolatosan, hogy próbálják meg a több tízezer magyar szurkoló támogatásával a legjobb eredményüket elérni. Ami a gazdasági viszonylatokat illeti, van egy költségvetése a világbajnokságnak, ami nem titkolt, 70 milliárd forint összességében, és a mostani előrejelzések szerint nagyságrendileg 130-140 milliárd forint, tehát közel a duplája lehet az, ami közvetlenül vagy közvetett formájában megjelenik az államkasszában. Csak ez országimázs szempontjából, reklámértéket tekintve 60 milliárd forintra rúghat. Összesen hat esemény nem a Nemzeti Atlétikai Központban, hanem a belvárosban fog zajlani, reményeink szerint rengeteg helyszíni szurkoló előtt, és megmutathatjuk az egész világnak, hogy nekünk van a legszebb fővárosunk.

Többéves hatásban miben gondolkodnak?

Schmidt Ádám: Nyilvánvaló, hogy abban gondolkodunk, nemcsak az atlétika sportág tekintetében, hogy minél több gyermeket rántsunk ki a fotelből, a számítógépes, online térből és hozzuk le őket az öltözőbe, hozzuk le őket a futópályára, éreztessük velük azt, hogy márpedig milyen jó sportolni. Ha valaki elmegy, ráveszi magát, megpróbál futni száz métert és lefutja X idő alatt, akkor ő még jobban rá fog csodálkozni arra, amikor kijön a Nemzeti Atlétikai Központba és látja testközelből, hogy ezek a világsztárok mennyi idő alatt teszik meg ugyanazt a távot, vagy megpróbál első ízben lefutni, mondjuk, tíz kilométert és utána látja azt, hogy gyaloglás tempójában ezt egyébként nála sokkal gyorsabb tempóban teszik meg a világsztárok, ezek mind olyan közös élményeket jelentenek, amelyek arra késztetik az embereket, hogy menjenek el sportolni, utána nézzék meg a hősöket és utána maradjanak ők hétköznapi hősök és folyamatosan sportoljanak.

Hol tartanak ezek a programok? Még van néhány aktivitás, amellyel kedvezményes belépésre jogosító lehetőséget szerezhet egy Hétköznapi Hős.

Németh Balázs: Most kezdenek fölpörögni, most jönnek a nyári programok. Június második felében lesz az első úszóversenyünk, mert nekünk nemcsak az a fontos, aki fut, hanem az is jó, ha valaki úszik, kerékpározik vagy akár a Balaton-átevezésen vesz részt. Érdemes nézni a hetkoznapihos.hu oldalt, mert június második felében és júliusban, sőt augusztus legelején is vannak még szabadidős események, amelyekhez csatlakozunk, és minden induló hétköznapi hős a mi szemünkben és jár az ötvenszázalékos vásárlási kedvezmény. Már látjuk a jegyvásárlási adatokból, hogy több mint tízezer kupont váltottak be, több mint tízezer olyan ember van, aki azért, mert sportolt, ott lesz a világ harmadik legnagyobb sporteseményének a lelátóján. Még egy szám, ami nem hangzott el, hogy jelenleg a jegyvásárlóknak az 58 százaléka még külföldi, 42 százaléka magyar, de kezd megfordulni a trend, a napi vásárlók között most már többségben vannak a magyarok, és ahogy eljutunk a vb-re, vélhetően 50 százalék fölött lesz a magyaroknak az aránya. Az a vágyam, hogy az 50 százalék fölötti magyar jegyvásárlók közül rengeteg, több tízezer lesz összességében a Hétköznapi Hős és a Sulihős, illetve olyan fogyatékossággal vagy nehezítettséggel élő, aki számára még az 50 százaléknál is nagyobb kedvezményt adunk, ingyenjeggyel tesszük számukra elérhetővé az atlétikai világbajnokságot.

Ez már most eldőlt vagy a jegyeladási adatok fejlődésével akár az utolsó napokban is lesz még lehetőség bizonyos csoportoknak arra, hogy bejussanak az eseményre?

Németh Balázs: Ezen dolgozunk több mint fél éve. A Civil Út nevű alapítvány több mint negyven civil szervezettel tartja a kapcsolatot, és rajtuk keresztül érjük el a nagy családban élőket, az egyszülős családban élőket, a cukorbetegséggel küzdőket, a rászorulókat vagy éppen a nevelőotthonban élő gyerekeket, és ezen a szervezeten keresztül jönnek majd a fogyatékossággal és nehezített körülmények között élők. Minden este lesz egy olyan szektor, egészen pontosan 178 szék van ebben a V13-as szektorban, amelynek kiemelt csoportok tagjai lesznek, a Regőczi Alapítvánnyal egyeztetünk, a Szent Ágota Alapítvánnyal, akik majd nevelőotthonban élőket hoznak. Az első nap ott lesznek a kivitelező részéről a stadiont felépítő kollégák és családtagjaik, második napon a jó tanuló, jó sportolók közül azok, akik a legkiemelkedőbb eredményt érték el. Jönnek a török gyerekek a földrengés sújtotta térségből, akiket azért hívtunk meg, mert szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni az atlétikai világbajnokságot.

Az árakat hogyan határozzák meg, a büfében, illetve akár az olyan szurkolói zónákban, ahol nyilván különféle tárgyakat vehetnek meg?

Németh Balázs: Úgy, hogy elérhető és megfizethető legyen, ezért lesz ársapka a büfében, ezért engedi meg majd a biztonsági szolgálat, hogy a Sulihős csoportok tagjai akár egy szendvicset is behozzanak magukkal. Ezért kötöttük a megállapodást a MÁV–Volán csoporttal, az ország legtávolabbi településéről is maximum 2023 forintért el lehet majd jönni és még haza is lehet utazni augusztus 18. és augusztus 28. között. Rengeteg olyan program indult, aminek az a célja, hogy az első közép-európai atlétikai világbajnokság közép-európai pénztárcával is megfizethető legyen. Jóval alacsonyabbak a budapesti jegyárak, mint a korábbi vb-k átlagjegyára.

Magyarország az elmúlt években nagyon sok fontos, a nemzetközi sportéletben jelentős rendezvényt tartott meg, ennek a mostani világbajnokságnak mekkora szerepe van és mennyire lehet egyfajta lezárása annak a korszaknak, amikor kézilabdában, kajak-kenuban, vívásban, a vizes sportágakban, és még sorolhatnám, tényleg csúcseseményeket hoztak Magyarországra?

Schmidt Ádám: 2010 óta érezhető az, hogy a kormányzatban a sport valóban egy kiemelt stratégiai ágazat. Ez megnyilvánul abban az elképesztő sportinfrastruktúra-fejlesztésben, ami az elmúlt 13 évben végbement, és megnyilvánul abban is, hogy egészen egyedülálló mennyiségű nemzetközi sporteseménynek adott otthont Budapest, illetve több más város is Magyarországról. Én nem gondolom, hogy lezárt folyamatról kellene beszélni, sőt, ez inkább nyisson meg kapukat. Mindannyian bízunk abban, hogy a jelenleg kialakult rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is jönnek Magyarországra világesemények, be tudunk arról számolni, hogy az atlétikai világbajnokságot követően két hónappal később karate-világbajnokságot rendezünk. De mondhatom büszkén azt is, hogy már látjuk azt, hogy 2024-ben milyen nemzetközi eseményeknek adunk otthont és nem feltétlenül gondolom azt, hogy itt bárminek a végéről kellene beszélni.

De az intenzitásban is lehet nagyjából tartani azt a szintet, amelyet megszokhattak a magyar szurkolók?

Schmidt Ádám: Ez elsődlegesen most nem sportszakmai, hanem inkább gazdasági kérdés. Ha a gazdasági lehetőségek megengedik, akkor azt biztosan tudom mondani, hogy Magyarországra szeretnek jönni a nemzetközi szövetségek, és vannak már szerződésben lekötött eseményeink is. A 2027-es úszó-világbajnokságot is Magyarország fogja megrendezni, de több ilyen lekötött világeseményünk van, úgyhogy megyünk tovább és természetesen szeretnénk minél több nívós eseményt megrendezni.

A 2036-os nyári olimpiai játékoknak egyelőre nincsen házigazdája. Mikor, milyen tárgyalásokkal, hogyan dőlhet el, hogy egyáltalán lesz-e hivatalos magyar jelentkezés, illetve tárgyalás a NOB vezetőivel?

Schmidt Ádám: Összetett kérdés ez. Megváltozott az eljárás rendje, korábban pályázatokat kellett benyújtani, most egyfajta lobbitevékenység az, ami megelőzi a kijelölést. Itt az elsődleges feladatnak annak kell lennie, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve természetesen Budapest városvezetésével együttműködve meg kell győznünk a társadalmat arról, hogy egy olimpia megrendezése különlegesen nagy megtiszteltetés mindannyiunk számára. Sportinfrastruktúra tekintetében szinte már nincsen olyan létesítmény, amit egy olimpia megrendezéséhez újonnan meg kellene építeni. 2036 tekintetében várhatóan 2027-28 magasságában lesz döntés. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az atlétikai világbajnokságra idelátogató sok nemzetközi olimpiai bizottsági tag azt lássa, hogy Budapestre érdemes bármilyen rendezvényt hozni, atlétikai világbajnokságot is és isten adja, hogy olimpiát is.

Bő egy éve ön a sportért felelős államtitkár. Hol tart azokkal a tervekkel, célokkal, átalakításokkal, amelyeket elhatározott tavaly júniusban?

Schmidt Ádám: Én sosem abban gondolkodom, hogy én mit értem el mint sportállamtitkár, hanem a velem együtt dolgozó kiváló emberekkel együtt milyen eredményeket értünk el. Azt tudom mondani nyugodt szívvel és lelkiismerettel, hogy Schmidt Gábor helyettes államtitkárral úrral és valamennyi kollégával együtt minden tavaly júniusban megfogalmazott és időrendben megjelölt célunkat és tervünket megvalósítottunk. Új támogatási programot indítottunk el, ami az olimpiai sportágakat illeti, teljesen új háttérintézményt állítottunk föl, amely január elseje óta működik, egy teljesen új edzői programot indítottunk el. És nagyon sok olyanfajta kezdeményezést indítottunk el, ami egyedülálló, ilyen akár az is, hogy félévente megszólítjuk a teljes magyar sportvezetést, elmondjuk nekik, hogy mi a következő félévre a tervünk, azt követően pedig beszámolunk, hogy az elmúlt fél évben mit tettünk meg, ugyanezt megtesszük a sajtó munkatársaival is. Minden ütem szerint halad, de nem állunk meg egy pillanatra sem, mert a 2023 második fele és 2024 első fele is rengeteg kihívással és feladattal áll előttünk.

Nem fogadta még el a parlament a 2024-es költségvetést. Nyilván a sportra is óriási hatása van annak, hogy pontosan mekkora az állami sportbüdzsé. Nagyjából mivel számolhatnak, illetve mit tervezhetnek, hogyan kalkulálhatnak az olimpiai sportágak szakszövetségei, hiszen 2024-ben a párizsi olimpia lesz a legnagyobb sportesemény?

Schmidt Ádám: Meg kell várni természetesen, hogy az Országgyűlés elfogadja a 2024-es költségvetést, de dolgozunk április eleje óta a kollégákkal azon, hogy a hozzánk eljuttatott információk alapján milyen költségvetést hogyan fogunk tudni felosztani a különböző programok között. Azt biztosan látjuk, hogy egy feszítettebb költségvetés lesz, mint ami 2023-ban rendelkezésre állt, és ahogy ön is mondta, 2024-ben elsődlegesen a párizsi olimpia van a középpontban, ebből adódóan semmilyen körülmények között nem szeretnék hozzányúlni az olimpiai sportágak támogatási programjához, a nemzeti versenysport-fejlesztési programhoz. Hasonlóan tudok nyilatkozni az edzői támogatói programokról is. Ezt a két szegmenst semmilyen körülmények között nem szeretnénk, ha bármilyen sérelem érné, de konkrét elképzeléseink vannak a tekintetben is, hogy esetleg hol fogunk némi megvonással élni a 2024-es évben.

Mivel lenne elégedett kormánybiztosként, államtitkárként augusztus 27-én estére, ha a világbajnokságra gondol?

Schmidt Ádám: Megélhettem azt 2022 júniusában, hogy Husain al-Musallam elnök úr fölállt a FINA vb zárónapján, és azt mondta, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnoksága. Én rendkívül módon boldog és elégedett lennék, ha Lord Sebastian Coe a záróeseményen hasonlóan nyilatkozna a vb kapcsán. Nagyon boldog lennék akkor is, ha a 14 Nemzeti Atlétikai Központban megtartott eseménynapon közelítenénk ahhoz, hogy telt ház legyen, elégedettek és boldogok lennénk akkor, ha a nemzetközi visszhangból azt kapnánk visszajelzésként, hogy a sportolók jól érezték magukat és elégedettek voltak, a sportvezetők, a sportszakemberek, a sajtó munkatársai, valamennyi kiemelt vendég és valamennyi jegyvásárló úgy hagyná el a Nemzeti Atlétikai Központot, hogy szeretne mielőbb visszatérni és egy hasonló eseményen részt venni.

Valamivel kiegészíthető ez a lista?

Németh Balázs: Úgy vettem át a megtisztelő megbízást szeptemberben, hogy úgy szeretnék dolgozni, hogy minden magyar büszke legyen arra a kilenc napra. Ezt tartom továbbra is, és azt szeretném bizonyítani, hogy megéri Magyarországra ekkora vagy akár ennél nagyobb sporteseményt is elhozni. Ne is merüljön fel kérdésként, hogy ha az olimpia esetleg majd valamikor szóba kerül, hogy megéri vagy nem éri meg. Megéri, hasznos, kell nekünk ilyen.