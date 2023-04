Módosítják a paksi kivitelezési és finanszírozási szerződést. A külgazdasági és külügyminiszter moszkvai tárgyalásai után azt mondta: a módosításra azért van szükség, hogy lehetővé váljon az atomerőmű-beruházás folytatása és mielőbbi átadása. Ugyanakkor arról nem beszélt, hogy mit tartalmaz a változtatás. Szijjártó Péter közölte: a jogászok már az utolsó szövegezési feladatokat végzik, majd a kormány jóváhagyásra benyújtja a szerződésmódosításokat az Európai Bizottságnak.

A külügyminiszter bejelentette azt is, hogy meghosszabbították a magyar-orosz gáz- és olaj-szállítási megállapodásokat. Szijjártó Péter Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettessel megállapodott, hogy Magyarországnak szükség esetén továbbra is lehetősége lesz a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felüli vásárlásokra is. Meghosszabbították azt a lehetőséget is, amelynek alapján Magyarország a gáz aktuális árától függetlenül, késleltetve fizetheti meg a megszabott 150 eurós árszint feletti részt. Nem változik az sem, hogy a kőolajat az orosz szállító az ukrán-magyar határon adja át a Molnak.

Az ENSZ szerint már mintegy 8500 civil áldozata van a több mint egy éve tartó ukrajnai háborúnak. A világszervezet ugyanakkor attól tart, hogy ezen kívül még több ezer megerősítetlen halálesetről lehet szó. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalának közleményben 8490 megerősített lakossági halálesetről, valamint 14 244 sebesülésről számolt be a tavaly február 24-én kitört háború kezdete és az április 9-e között eltelt időben. Egy, az ENSZ által megbízott nyomozói szerv múlt havi jelentésében beszámolt róla, hogy az orosz katonaság kíméletlen és aránytalan támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen.

Törvényt fogadott el az orosz parlament alsóháza a katonakötelesek egységes nyilvántartásának létrehozásáról és az elektronikus behívó bevezetéséről. A Kreml szóvivője azt mondta, hogy a törvény a katonai nyilvántartás javításáról és korszerűsítéséről szól, és nincs második mozgósítási hullám az országban.

Ismét leszavazta a Fidesz a DK javaslatát a svéd NATO-csatlakozás napirendre tűzéséről – írta a Demokratikus Koalíció képviselője. Vadai Ágnes közleményében kiemelte: Magyarország ezzel utolsó uniós országként még mindig hátráltatja az északi ország csatlakozását, amivel szerinte súlyosan szembemegy nemcsak Európa, hanem hazánk érdekeivel is.

Elfogadta a közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés. A jogharmonizációs célú törvényjavaslat egyebek mellett létrehozza az úgynevezett belső visszaélés-bejelentési rendszert, amelynek révén a köz- és a magánszférában foglalkoztatottak bejelenthetik a jogsértéseket. A törvény tartalmazza az úgynevezett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer szabályait is. A külső bejelentések fogadására egy állami szervet kell kijelölni. A jogszabály nemcsak a korrupciógyanú anonim bejelentését könnyíti meg, hanem azoknak a bepanaszolását is, akik kétségbe vonják a házasság és család alkotmányjogilag elismert szerepét.

Csaknem ötszörösére, 100 ezer forintra emelkedik a külhoni magyar gyerekek oktatási-nevelési támogatása. A támogatást azok az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi és muravidéki bölcsődések, óvodások, általános és középiskolás diákok, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók kaphatják, akik szülőföldjükön magyar nyelvű oktatásban, illetve nevelésben vesznek részt.

A tervezettnél 19 milliárd forinttal több, összesen 169 milliárd forintot juttat a gazdaságba a Baross Gábor tőkeprogram első pillére. A Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Tőkeholding számottevő túljelentkezést tapasztalt mind a hazai ingatlanalap-kezelők, mind az értékpapíralap-kezelők részéről. A beruházási aktivitás növelését, a zöldfejlesztéseket, valamint a tőzsdei likviditás fejlesztését célzó tőkeprogram eredetileg 150 milliárd forintos keretösszege emelkedett meg. A kifizetések még idén májusban megvalósulnak.

Elad 61 épületet a Fővárosi Önkormányzat a birtokában lévő ingatlanok közül a közszolgáltatások biztosításáért – írja a Népszava. A lap Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesre hivatkozva azt közölte: a használaton kívüli ingatlanokból 18 milliárd forint bevételt remél a főváros. A legdrágább épület a 11. kerületben van a Rimaszombati úton. A 14 ezer négyzetméteres, egykori gimnáziumi épület kikiáltási ára 7 milliárd forint plusz 1,7 milliárd forint. Vannak még az épületek között 2. kerületi villák, régi iskolaépületek, irodák, üres telkek, mezőgazdasági területek, valamint kastély is.

Elhunyt Bárány Frigyes Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház alapító és örökös tagja. A család tájékoztatása szerint a művészt vasárnap érte a halál, életének 93. évében. 1981-től volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja. Több mint harminc játék- és televíziós filmben szerepelt, leghíresebb alakítása az Aranyember című filmben Kacsuka Imre szerepe volt.