Bogárdi Szabó István: most jön közel hozzánk a húsvét igazi üzenete

Mi az egyház feladata egy ilyen válsághelyzetben?

Most is az, mint mindig, csak a körülmények egészen rendkívüliek. Az előttünk levő két-három nemzedéknek talán a háborús időket és az ’56-os forradalom leverését követő kijárási tilalmat kivéve nem volt ilyen tapasztalata, és mi is keressük a módját annak, hogy ilyen nehéz időkben hogyan szolgáljunk a gyülekezeti tagoknak, akik ugyanúgy, mint minden ember most már ezen a földkerekségen keresi a kimenekedést a bajból, kutatja azt, hogy mennyi ideig fog még ez tartani. Mi azt szeretnénk, ha ilyen időkben is meg tudnánk mutatni az utat fölfelé, az isteni kegyelemhez, vigasztaláshoz, bátorításhoz, erőkhöz, nagyon nagy szükségünk van rá.

Már a gyülekezeti tagok kifejezésben is benne van, hogy az embereknek össze kell jönniük, de hát ez most pont az, ami lehetetlen. Hogy lehet ezt áthidalni, megkerülni?

Sokféle módon. Most derül ki, hogy nem pusztán annyi egy gyülekezet, hogy egy-egy napon egy megadott helyen és időben összegyülekeznek istentiszteletre vallásukat gyakorolni. A gyülekezet szónak itt megmutatkozik egy nagyobb mélysége is, nevezetesen az egybegyülekezésnek van egy kiteresedése, van egy kihatása az egyéni életre, a családi életre, a munkára, mindenre, és ebből sok kapcsolat épült ki. Kiderül, milyen jó dolog, hogy van telefon. Sokszor eldobjuk magunktól a telefont, elegünk van már a csörömpöléséből, a hívásból. Milyen jó – kicsit önmagam ellen is beszélek –, hogy van internet, Facebook, Skype, Zoom, nem tudom én, hányféle kapcsolattartási lehetőség. Normális időben gyanakodva tekintünk rájuk, és azt mondjuk, hogy ezek virtuális valóságok, nem fontosak, nincsen benne meg a személyességnek, a közvetlen fizikai jelenlétnek a nagy titka és nagy csodája. A közösségi médiának sok átkát láttuk és tapasztaltuk eddig, és most kiderül, hogy ezeket az eszközöket ilyen válságos időben kapcsolattartásra, buzdításra, bátorításra is lehet használni, sőt, lehet online istentiszteletet is tartani. Álmélkodom, hogy lelkipásztorok, papok, szerzetesek, tanárok hány csatornát, hány platformot, hány megszólalási lehetőséget nyitottak, és adják tovább az üzenetet ilyen módon is. Én is tanulom az új kifejezéseket, streamelni, amikor ki-ki otthon odaül a számítógép monitorja elé, és részt vesz ebben az összekapcsolt térben sokakat nem is látva, vagy csak a vele kommunikáló lelkészt látva egy istentiszteletben. Nagyon sok helyen csinálják ezt. Nem örökérvényű, nem új műfaj, szükséghelyzetben vagyunk. Nem túl szép, mert egy képernyő előtt istentiszteletet tartani minőségében egészen más, mint egy szép templomban, a gyülekezet közösségében, mégis a szükségórán, a szükség idején így tudunk működni.

Nem hiányzik a lelkésznek a híveknek a szeme?

Nagyon nehezet kérdez. Nekem már kezdő lelkész koromtól mind a mai napig mondogatják a híveim, hogy tiszteletes úr, többet kéne a szemünkbe néznie, miközben beszél. A szemkontaktus valóban nagyon fontos, ha az nincs, akkor úgy érzik az emberek, hogy elbeszélnek a fejük fölött. A mindennapos életben is így van, ha valakivel beszélgetünk és nem néz a szemünkbe, akkor előbb-utóbb mi jövünk zavarba. Hát most ez egy ilyen furcsa dolog, hogy egy tekintetet látnak.

Hogyan fogadják a hívek? Van-e már visszajelzés ebben a furcsa helyzetben?

Én azt tapasztalom, hogy rendkívül hálásak, és nemcsak a hívek, hanem nagyon sokan bekapcsolódnak olyanok is, akik egyházi közösséggel különösebben nem keresték a kapcsolatot. Nemcsak a kieső személyes kapcsolatot próbáljuk fenntartani ilyen furcsa módon, hanem valójában készülődünk arra, hogy majd újra találkozhatunk, újra együtt lehetünk. Miközben még tudjuk, hogy inkább befelé megyünk a bajba.

Hogyan oldják meg az oktatást?

Ugyanúgy, mint általában a közoktatásban, tablettel, internetes oktatással. Itt ezen a ponton a gyermekek és a velük otthon tartózkodó szülők nevében hadd kérjem a pedagógusoktól, hogy ne terheljék túl a gyerekeket, mert visszajelzéseket hallok, hogy most aztán minden pedagógus mindent belead és megmutatja, és nagyon sok feladatot ad a gyermekeknek. Persze majd ez is a helyére áll. Ugyanezt végezzük a hitoktatás területén is, például gyermek-istentiszteletekat tartanak úgy, hogy a Zoomon megjelennek a gyermekfejek, akik ott ülnek szüleikkel a számítógép előtt, és ez interaktív.

A lelkészek hogy álltak át erre az internetes világra?

Jó pap holtig tanul – szoktuk mondani, de a lelkipásztorok természetesen használták már a digitális eszközöket. Még ha nem is olyan kiterjedt módon, mint a közoktatásban, az üzleti életben vagy a politikai kommunikációban. A gyülekezeti tagok, a hívek is beléptek ebbe az útkeresésbe, hozzáértők ajánlották fel a segítségüket, mutattak utat, javasoltak jó megoldásokat. Hálás köszönet mindazoknak, akik segítenek a lelkészeknek.

