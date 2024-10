Trükkösen emelik a parkolási díjakat Óbudán is

2025. január 1-től új területet kell parkolási díjat fizetni a III. kerületban. A "C övezet 6. zónaként szerepel majd ez a rész, valamint bővül a C övezet 5. zónája is, a Gázgyár utcai lakóteleppel.

A lakossági várakozási hozzájárulások a továbbiakban kizárólag kérelmezőnként 1 gépjárműre, lakásonként összesen 2 gépjárműre igényelhetők.

A második gépjárműre igényelhető várakozási hozzájárulások esetében

10.000 Ft kedvezménydíj került bevezetésre, amennyiben annak természetes személy az üzembentartója.

A harmadik és negyedik gépjárművekre a továbbiakban nem adható ki engedély.

A kedvezménydíj a gyakorlatban egy új parkolási díj, azért hívják kedvezménynek, mert ha van ilyene az autósnak, akkor kedvezményes, de nem korlátlanul parkolhat.

Az övezeten kívüli kedvezményért ezentúl a költségtérítési díjon felül 5.000 Ft kedvezménydíj is fizetendő. Ez is "újdonság". Ez Óbudán azért érdekes, mert három parkolási zónara van osztva a kerület és a helyi lakosoknak csak az adott zónára van ingyenes parkolás, ha átmegy egy másikba, akkor már fizetni kell ezt az 5000 forintos díjat, de, és ez is fontos, itt csak bozonyos kedvezményt kap, azaz mondjuk másfél órát lehet ingyen parkolni. Ahogy ez azokra is vonatkozik, akik fizetési övezeten kívül laknak, mondjuk Békásmegyeren, de szeretnének a Flórián tér környékén parkolni.

A költségtérítési díj a továbbiakban is 2.540 Ft marad, amely minden hozzájárulás/kedvezmény esetében fizetendő. További változás, hogy ha Ügyfélablakon keresztül igényli valaki a hozzájárulást/kedvezményt, akkor a költségtérítési díj 2.540 Ft helyett csak 1.905 Ft lesz.

Az új, nagyon hivatali nyelvezettel megfogalmazott rendeletet ide kattintva tudja tanulmányozni.

A hozzájárulások és kedvezmények kedvezménydíjairól és azok változásáról pedig az ide kattintva tájékozódhat részletesen.