Dől a pénz a Spotifyhoz

A vállalat részvényárfolyama 13 százalékos pluszba került a jelentés után - írja a Portfolio. A Spotify évek óta akciókkal, valamint a podcastok és a hangoskönyvek felé való elmozdulással növeli felhasználói bázisát. Tavaly óta azonban elkezdte csökkenteni a költségeket, többek között elbocsátások és a marketingköltségvetés visszavágása révén, hogy növelje a marzsokat és a nyereséget.

A költségcsökkentési intézkedések meghozták az eredményüket, a vállalat negyedéves bevétele 20 százalékkal 3,64 milliárd euróra nőtt, ami felülmúlta a 3,61 milliárd eurós elemzői várakozást. A Spotify a bevételek növelése érdekében emelte az árakat, és különböző előfizetési tervekkel kísérletezett.

A cég emellett részvényenként 97 centes eredményt jelentett, míg az elemzők 65 centet vártak.

A bruttó marzs a negyedévben 27,6 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 25,2 százalékról, amihez részben a podcast-üzletág nyeresége járult hozzá. A Spotify több mint egymilliárd eurót fektetett be podcast-üzletágának kiépítésébe, többek között több százmilliót költött olyan népszerű műsorokra, mint a "The Joe Rogan Experience".

Ez (a podcasting) tavaly húzós volt. Most viszont egy újabb profitközpontot jelent számunkra - mondta Daniel Ek vezérigazgató. A költségcsökkentéseknek viszont egy hátránya is, hiszen az első negyedévben a havi aktív felhasználók száma (615 millió) még a 19 százalékos növekedés ellenére is elmaradt a Spotify saját előrejelzésétől és az elemzők 618 millióra vonatkozó medián becslésétől. Ezt a vállalat a marketingtevékenység visszafogásával magyarázta. A prémium előfizetők száma 14 százalékkal 239 millióra nőtt, ami megegyezett az elemzői várakozásokkal.

A cég a második negyedévre 631 millió aktív havi felhasználót prognosztizált,

ami az elemzők 636,3 milliós becslése alatt van. Az év során visszaállítunk néhány marketingkiadást. Továbbra is növekedést szeretnénk elérni, és úgy láttuk, hogy néhány területen talán egy kicsit túlságosan is visszavettünk - mondta Ek.

