Nagy Gyula: az MBH Jelzálogbank meg fogja őrizni a második helyét a piacon

A volatilis piaci környezet ellenére az MBH Jelzálogbank rendkívül sikeres pénzügyi évet zárt, a hitelintézet az auditált pénzügyi jelentése szerint a 2022-es 2,15 milliárd forintról 5,22 milliárd forinttal (242 százalék) 7,38 milliárd forintra nőtt a konszolidált, adózás előtti eredménye. Ez köszönhető annak is, hogy a nettó kamatjövedelem a 2022-es 6,55 milliárd forinthoz képest 30 százalékkal 8,52 milliárd forintra gyarapodott. A bank nettó üzleti eredménye egy év alatt 1,81 milliárd forintról több mint három és félszeresére, 6,66 milliárd forintot meghaladó összegre nőtt. Az MBH Jelzálogbank mérlegfőösszege 92,6 milliárd forinttal emelkedett, 2023 végén 906,6 milliárd forintot tett ki.

A hitelintézet forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 387 milliárd forint volt 2023 végén, ez 5,4 százalékos bővülést jelent éves összevetésben. A bank 18,5 százalékos részesedéssel továbbra is a második legjelentősebb szereplő ebben a piaci szegmensben. 2023-ban nyolc nyilvános jelzáloglevél-aukciót tartott, ezek keretében összesen 74,8 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket, amelyből 20,5 milliárd forint értékű volt az energiahatékony lakóingatlanok építését, zöldnek minősített használt lakások vásárlását, valamint használt ingatlanok energiahatékony felújítását célzó zöld jelzáloglevél. A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva főként a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket.

Az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hiteleinek állománya 2023 végére 13,6 milliárd forinttal – 3,7 százalékkal – 381,3 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A hitelintézetnek jelenleg nyolc refinanszírozási partnere van, ezen belül az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb hitelállománnyal. Az MBH Jelzálogbank stratégiájának ugyanakkor továbbra is fontos eleme a külső partnerekkel való együttműködés, és igyekszik a refinanszírozásban érdekelt, saját jelzáloghitel-intézménnyel nem rendelkező hitelintézetek számára is vonzó piaci alternatívát nyújtani.

Nagy Gyula: megtartjuk a második helyünket a piacon Az idei évet is mozgalmasnak várja az intézmény. Az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: másodikok a piacon, ezt a pozíciót meg fogják tudni tartani, egy kicsit még bővíteni is szeretnék. Az interjú a cikk végén meghallgatható.

„Az MBH Jelzálogbank tavaly a törékeny piaci környezetben is fenntartotta erőteljes piaci jelenlétét, ezzel is bizonyítva, hogy a gazdasági szempontból volatilis időszakokban is megbízható, stabil szereplője a jelzálogpiacnak. Fontos célunk, hogy úgy tudjuk megtartani vagy növelni piaci pozíciónkat, hogy jelentős mértékben bővítjük portfóliónkban a zöld jelzáloghitelek, a források között pedig a zöld jelzáloglevelek arányát” – mondta Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy a fenntarthatósági szempontok mellett a bank a jövőben még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az innovációra is, utóbbi jegyében vezette be 2023-ban automata ingatlan-értékbecslő (AVM) programját. „Arra törekszünk, hogy a folyamatos innovációval és fejlesztésekkel további erős alapot biztosítsunk partnereink professzionális kiszolgálásához, és az MBH Csoport sikeréhez.”

Az MBH Jelzálogbank tavaly ősszel ünnepelhette tőzsdei jelenlétének 20. évfordulóját, és „Az év jelzáloglevél-kibocsátója” lett a BÉT Legek díjátadón. A bank hitelképességének megítélése továbbra is kedvező: az S&P Global Ratings tavaly megerősítette a hitelintézet jelzáloglevél-kibocsátási programja és jelzáloglevelei befektetésre ajánlott minősítését.

„A lakáscélú jelzáloghitelezés kulcsfontosságú a gazdaság növekedésében, és a lakáspiaci helyzet a társadalmi jólét szempontjából is meghatározó. A fenntarthatóság, a piaci környezet, valamint az olyan tényezők, mint az éghajlatváltozás egyre nagyobb hatással vannak az ingatlanpiacra, ezáltal a jelzáloghitelezésre is. Ezért is fontos, hogy a bankok szerepet vállaljanak a folyamatok jobb megértésében és az előremutató megoldások megtalálásában. Az MBH Jelzálogbanknál élen akarunk járni ebben” – mondta Dr. Nagy Gyula.