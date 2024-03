Nem kis gondot okoz a berlini Tesla-gyár gyújtogatása

Zöldek már többször tiltakoztak a berlini Tesla-gyár fejlesztése ellen, de gyújtogatásra, ilyen mérvű rongálásra eddig nem került sor. Mint a Növekedés.hu összeállítása rámutat, a súlyos károkozásért egy szélsőbaloldali szervezet, a Volcano Group vállalata a felelősséget egy levélben, de a levél eredetiségét még vizsgálják a hatóságok, így tehát nem egyértelmű az sem, hogy a csoport számlájára írható az esemény.

Elon Musk márkatulajdonos a világ legbutább ökoterroristáinak nevezte a károkozókat, szerinte meglehetősen értelmetlen dolog az elektromos autók gyártását akadályozni, de ami ennél is lényegesebb, hogy az ilyen bűncselekménynek igen súlyos következménye szokott lenni, mivel az nem csak üzem, hanem a teljes elektromos rendszer elleni támadás, akár terrorizmusnak is minősülhet, a börtönbüntetés is felmerül.

A környezetvédők már a gyár építésekor is tiltakoztak, most viszont a leendő építési területen lévő fás területen faházakat is építettek. A Tesla tervei szerint 500 ezerről 1 millió autóra növelné a termelést, az akkumulátorgyártási kapacitást pedig 100 gigawattra emelné.

A Tesla árfolyama 4 százalékkal esett kedden, de nem múlta alul a február eleji mélypontot.