Teljesen megváltozik a Bosnyák tér – itt vannak a részletek

„A zuglói projekt környezetében lévő közterületek fejlesztése is a beruházás fontos része” – mondta Király Márton a Bayer Property szenior projektmenedzsere. A kivitelezés nem csak a Csömöri utat érinti a Nagy Lajos király útja és a Rákos-patak között (ahol egyébként a meglévő hidat is kibővítik), hanem a Rákospatak utcát is egészen a Vezér utcai csomópontig, továbbá a Bosnyák utcát − írja a magyarepitok.hu.

Nagy volumenű a fejlesztés és nagyon szembeötlő, hogy bár régóta tervezték a terület újragondolását, az sosem valósult meg, ezért a környék közterületeit sem fejlesztették évtizedek óta. E sajnálatos helyzetből fakad, hogy nagyon elavult infrastrukturális elemek találhatók a környéken. „Ebbe sajnos a Bosnyák tér is beletartozik, akármilyen fontos közlekedési csomópont” – emelte ki Király Márton. A Bosnyák tértől észak-keletre eső útszakaszokat rendezi most a Bayer az új városrész kialakításához kapcsolódóan.

„Természetesen úgy gondolkodtunk, hogy akik itt bérelnek majd irodát vagy itt laknak, azok könnyen meg tudják közelíteni a területet és a kerületi lakosok sem szenvedjenek hátrányt. Ezt meg kellett oldanunk a közlekedési rendszer áttervezésével. Az volt a cél, hogy az ide érkező és az itt áthaladó autósok ne töltsenek több időt az úton amíg áthaladnak rajta, mint eddig – hiába lesz nagyobb a forgalmi terhelés. Ezt minden számításunk szerint sikerül majd elérnünk” – mondta.

Közterületek

„Folyamatban van az útépítési engedélyek beszerzése, az év első felében a kivitelezést szeretnénk elkezdeni” – ismertette a jelenlegi helyzetet Király Márton.

Komoly beruházási költség ugyan, de egy útépítés elemeként van a leginkább értelme a közművesítés revíziójának is. „Nem látványos, de nagyon fontos eleme ez a projektnek, köztük egy négyszáz méteres, nagyon régi és elavult víz főnyomóvezeték cseréjét is elvégezzük. Természetesen erre a projekt miatt is szükség van, ebből azonban a környéken lakók is profitálnak, hiszen nem csak a Zenit használja majd a megújult vezetékeket” – tette hozzá.

Közlekedés

„Tervünk lényege, hogy elkülönítettük a tömegközlekedés útvonalait az autós forgalomtól” – részletezte a projektmenedzser. „A tömegközlekedés egy középső tengelyen kap helyet 2x1 sávos buszsávban, védett útvonalon. Ez jelentősen gyorsítja a buszok mozgását, hiszen így nem kerülhetnek dugóba.”

A tömegközlekedés előnyben részesítése mellett a jelenlegihez hasonlóan 2x1 sávos utat építenek ki, a kapacitásbővítést pedig kanyarodósávokkal érik majd el. Irányhelyes kerékpársávokat alakítanak ki, mert különösen fontos, hogy a Zenit, ezzel a Rákos-patak is kényelmesen megközelíthető legyen kerékpárral.

A Bayer törekvése az, hogy fasorok kerüljenek a Csömöri út érintett, több mint fél kilométeres szakaszára.

Fontos eleme a projektnek a Csömöri út végén lévő, 2x1 sávos patakhíd bővítése is annak érdekében, hogy a buszok akadálytalanul át tudjanak haladni rajta és a biciklisávot se kelljen a szűkület miatt átterelni. A területen lesz egy új buszmegálló, a Zenit Corsohoz közel, de átalakul a Bosnyák tér buszvégállomás is.

Nagy hangsúlyt helyeznek emellett a környezetre is: a közvilágítás is megújul, illetve tájépítészeti vonatkozásban is nagy előrelépés lesz a tervezett állapot a jelenlegihez képest. Nem csak fasorokat telepítenek, de intenzív, minőségi növényzetet is kihelyeznek a közterekre. Parkosított terek születnek majd öntözőrendszerekkel.

Rákospatak utca



Nem nagy bővítések, mégis látványos beavatkozások várhatók a Rákospatak utcában. Kanyarodósávot építenek majd annak érdekében, hogy az ide érkező forgalom zavartalanul tudjon haladni, illetve a Zenit by Bayer telekhatárán futó jelenlegi, szervízút-féle makadámút megszüntetésével járdát alakítanak ki egy egészen széles zöld sávval. „Annyi fát ültetünk ide, amennyit csak lehetséges” – szögezte le a projektmenedzser.

A Rákospatak utca fejlesztése kicsit túlnyúlik majd a Vezér utcán is, mert jelenleg a buszok csak úgy tudnak megállni a kereszteződésben, hogy feltorlódik mögöttük a forgalom. E kellemetlen helyzet felszámolására új buszöblöket képeznek majd.

Időszakos piac

Faltól falig aszfaltút határolja délről a zuglói fejlesztés területét, amely egy időszakos piactér is. A teresedés középre kerül majd, a határoló utakat a piactér és annak két oldalán vezetik el. „E terület is jelentősen átalakul, több zöldfelület lesz – tudtuk meg – és lehetőség marad arra, hogy az időszakos piacot megrendezhessék. Természetesen új burkolatokkal látjuk el a területet, valamint a Bosnyák köz is új járdát és kopóréteget kap.”

