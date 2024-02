Madár István: vannak érvek az alapkamat-csökkentés gyorsítása mellett, de ellene is

Egy hónappal ezelőtt a jegybank rácáfolt a korábbi várakozásokra, vagyis arra, hogy a monetáris tanács 100 bázispontra gyorsítja a kamatvágás korábbi 75 bázispontos tempóját. A Portfolio és a Reuters elemzői felmérése is nagyon határon billegő eredményt hozott ki piaci konszenzusnak: a Portfolio elemzői felmérése egy hajszállal a 75 bázispont felé billent, a Reuters-nél pedig épp ellenkezőleg, a 100 bázispont felé – ismertette a Portfolio vezető elemzője.

Madár István azt is közölte, hogy milyen érvek szólnak a 75 bázispontos kamatvágás mellett. Az egyik ilyen, hogy ez is elég érdemi kamatcsökkentési tempó, amivel az év közepére 6-7 százalékra lehet mérsékelni az irányadó rátát, és ez a kiszámíthatóság a forint stabilitását is biztosítaná. Emlékeztetett, hogy amikor a 100 bázispontos kamatcsökkentés lehetősége fölmerült, a magyar fizetőeszköz – több más ok miatt is – elkezdett gyengülni, emellett kockázatot jelent, hogy egyelőre százszázalékosan nem lehet azt sem tudni, hogy az inflációval mi lesz. Az januárban rendkívül alacsony, 3,8 százalékos lett, ugyanakkor az üzemanyagárak emelkednek, és több más olyan tényező is van, amelyek az év eleji átárazásokban majd most fognak megjelenni. "Márciusban jön egy új inflációs jelentés, és az új inflációs jelentés mindig általában egy nagy lélegzetvételt jelent a monetáris politikában" – tette hozzá.

Madár István szerint a 100 bázispontos kamatvágás mellett viszont az szól, hogy az elmúlt hónapokban lényegesen gyorsabban csökkent az infláció, mint ahogy arra számítani lehetett, és ezt a kamatcsökkentések fölgyorsítása nem követhette. "Erre lehet azt mondani, hogy talán akkor éppen itt lenne az ideje, hogy most gyorsítsunk, amint erre van egy viszonylag biztonságos lehetőség, és most valóban a forint messze nem olyan ingatag, mint amilyen volt mondjuk egy hónappal ezelőtt. A másik ilyen szempont, ami főleg a kormányzati kritikák oldaláról szokott az utóbbi időben megjelenni, hogy a magas kamat nagyon erősen fékezi a hitelezést Magyarországon, és a hitelezés fékezése pedig visszahat a gazdasági növekedésre is" – magyarázta az elemző.

A monetáris tanácsban már a legutóbbi kamatdöntő ülésen volt véleménykülönbség a tagok között a kamatvágás tempójáról. A testület két tagja már akkor a gyorsítás mellett érvelt, vagyis most kedden borítékolható lesz a megosztottság a testületben ebben a kérdésben – fogalmazott Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.