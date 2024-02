Parádés éve lehet a bárányhúsnak, de sötét felhők gyülekeznek az égen

A Magyarországon nevelt bárányokat évtizedek óta Olaszországba adják el húsvét előtt, ott ugyanis ez az ilyenkor hagyományosnak számító ünnepi étel. Az elmúlt néhány évben ugyanakkor

az egyre növekvő európai muszlim közösség is felfedezte a jó minőségű magyar bárányhúst,

így az idei ramadánkor is nagy lesz rá a kereslet. Mivel az iszlám és a keresztény ünnep idén egy időben lesz, a gazdák várhatóan jól járnak majd – mondta az InfoRádióban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

"Megpróbálnak magasabb árakat elérni. Ez nem olyan egyszerű, de azért egy keresleti piac mindenképpen kedvezhet ennek. A bevételeiknek még az is kedvezhet, hogy megpróbálják nagyobb súlyúra hizlalni a bárányokat. Ennek az is az oka, hogy az iszlám tradícióban meg a muszlimok által megszokott ételek esetében, tehát a marokkói vagy a török gasztronómiában valamivel nagyobb bárányok is beleférnek" – mondta a szakértő.

Az ágazat szerinte rá is szorul a jó szezonra, hiszen az elmúlt években kifejezetten rossz helyzetbe kerültek a juhtartók.

"A 2022-es nagy aszály nagyon rosszul jött a juhágazatnak is. Elkezdték csökkenteni az állományt, csökkent az anyajuhok száma, és ez most a báránykínálatban is meglátszik. A másik pedig

a generációváltás, ami megoldatlan, a fiatalokat nem nagyon érdekli a juhtartás"

– világított rá Braunmüller Lajos.

A szakújságíró szerint a hosszú távon jelenlévő problémákat nem rendezi az idei jó tavasz sem, azokra a juhtenyésztésben is a professzionális, intenzívebb termelés jelentheti a megoldást.