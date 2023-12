Ezért adhatta fel Bulgária a magyarokat is sújtó gázadót

Mindez magyar szempontból is nagy jelentőségű hír, mert a Bulgárián át vezető Török Áramlaton át érkezik a hosszú távú magyar-orosz gázszerződés döntő része, és a bolgár törvény alapján az orosz Gazpromnak fizetnie kellett volna a köznyelvben adónak nevezett 20 levás bolgár díjat - írta a döntésről beszámoló Portfolio.

Az volt az egyik fő érv a bolgár lépéssel szemben, hogy az egyoldalú, a szükséges uniós konzultáció nélkül született, és nem fogja elérni a költségvetési célját, hiszen az oroszok nem akarnak fizetni (ahogy nem is utaltak át semmilyen összeget).

A döntést a bolgár sajtó szerint a kormánykoalíció két meghatározó pártjának politikusa, Kiril Petkov és Bojko Boriszov volt miniszterelnökök jelentették be. Indoklásként egyebek mellett elhangzott:

"elég közel vagyunk Schengenhez. Minden olyan lehetőség helyett, mint például a díj, amely az utolsó pillanatban megbuktathat minket, az európai megközelítés alkalmazása mellett döntöttünk".

A Portfolio megjegyzi: az lehetett az egyik érv a bolgár lépés mögött, hogy a Schengen-csatlakozás két blokkoló tagállama közül Ausztriára nyomást gyakoroljanak (a Török Áramlaton át oda is jut gáz) az álláspontja változtatása érdekében. Mint az Infostarton is megírtuk, "meg is tört a jég": Ausztria a napokban közölte, hogy hajlandó változtatni a bolgár Schengen-tagsággal kapcsolatos hozzáállásán, igaz egyelőre csak a „légi-Schengent” támogatná. Ez azt jelenti, hogy a repülőtereken keresztül már nem kellene útlevél a zónán belül, de megmaradna a fizikai határellenőrzés a bolgár és román határon a schengeni-övezezt felé, ami az áruszállításban továbbra is gazdasági károkat okoz.

Mindemellett a gazdasági lap szerint úgy látszik, az orosz Lukoil tulajdonában lévő bulgáriai Neftohim finomító megszerzésében is részleges, illetve teljes siker felé látszik haladni Bulgária, és ezért adhatja fel az orosz gázt célzó energia-hozzájárulást.

További segítség Bulgáriának, hogy a múlt pénteki brüsszeli megegyezés alapján Bulgária is megkapja azt a jogot, hogy korlátozza az orosz gázszállításokat, ha biztonsági kockázatokat tapasztal, vagy valamely más tagállamra nyomást gyakorol az orosz Gazprom az orosz gázról leválás folyamatában. Ez, adott esetben, még jelenthet nagy hatást akár a magyar gázszállításokra is, ugyanis eltilthatják a Bulgartransgazt attól, hogy befogadja a Gazprom felőli orosz gáz nominálását - igaz, ezt csak alapos brüsszeli és más tagállamokkal történő konzultáció után tehetik meg.