Újabb csavar az érthetetlen MVM-számlák ügyében

Ismerik a gázszámlák körüli problémákat, ám 2025 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani azokat, mert a teljes informatikai rendszer átalakításával jár – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az RTL Híradónak.

A számlákkal több probléma is van. Az egyik legsúlyosabb, hogy az idei ősz meleg volt, azaz az MVM szempontjából nyárnak számított. Ezért például szeptemberben a megszokott 37 köbméteres rezsicsökkentett gázmennyiség helyett csak 17-18 köbmétert számoltak el kb. 102 forinttal. Így azok, akik amúgy nemcsak fűtenek, hanem főznek vagy meleg vizet is előállítanak gázzal, a megszokotthoz képest 10-15 ezer forinttal magasabb számlát kaphattak. Hasonló volt az egész október és november eleje is. Ekkor, miközben többen már befűtöttek, szinten jóval kevesebb kedvezményes gáz járt a korábbihoz képest.

Mindez azoknál okoz értetlenséget, akik amúgy beleférnek az éves rezsicsökkentett keretbe (jellemzően 1800 köbméter), de

most mégis versenypiaci árat is fizettek.

A rendszer egyébként később korrigálja ezt, azaz "visszaszámláznak", de a fogyasztók akár hónapokon keresztül is megelőlegeznek az MVM-nek egy jelentősebb összeget.

A miniszter lényegében ezt az anomáliát ismerte el bizottsági meghallgatásán, amikor azt mondta: nem helyes gyakorlat az "ha az állampolgár gyorshitelt ad az MVM-nek". Akkor úgy fogalmazott: "már dolgozunk az MVM számlázásának átalakításán", mostanra azonban kiderült, hogy egyelőre erre várni kell.

Létezik az egy Facebook-csoport, amely a gázszámla-anomáliák miatt jött létre másfél éve. Jelenleg majd 110 ezer tagja van. Ott szinte minden nap 6-8 problémás számlát néznek át és adnak megoldási javaslatokat.

Az Infostart is konzultált velük, ezzel a problémával kapcsolatban azt írták: a fő gond az, hogy az MVM nem kommunikál érthetően és egyértelműen. Azaz nem mondja el világosan és sokszor, hogy

"a kedvezmény az időjárástól függ".

Ráadásul ez dinamikusan változik (hiszen nem havi, hanem napi kedvezmény van), azaz a mai napon nem lehet pontosan megmondani, hogy hány köbméter (pontosabban megajoule, hiszen ez áll a számlán, mert egy évre 63645 MJ a kedvezmény) kedvezményes gáz jár mondjuk decemberre. (Arról már nem is beszélve, hogy visszafelé is módosítják azt, hogy mennyi kedvezményes fogyasztást számolnak el.) Mindenesetre az MVM által kommunikált jelleggörbe 20 éves átlagot mutat és ettől jelentős eltérések lehetnek az adott hónapban.

fotó: mvm.hu

Mi is kiszámoltuk (az itteni adatok is szükségesek hozzá) egy észak-budai fogyasztási hely november 17. és december 16. közötti kedvezményét, ez jelenleg 302 köbméter, de ha marad az évszakhoz képest hidegebb időjárás, akkor ez pár köbméterrel még magasabb is lehet, ahogy fordítva is megtörténhet jelentősebb enyhülés esetén.