Mi lesz így a német gazdasággal? - Számok, nehézségek

A német gazdaság "továbbra is nehéz helyzetben van", a német GDP 0,1 százalékkal esett negyedéves bázison, ugyanakkor Zsoldos Ákos, a Portfolio elemzője szerint még mindig nem jelenthető ki, hogy recesszióban lenne, mivel a második negyedéves adatot felfelé módosították 0,1 százalékkal, az első negyedéves adatot pedig szintén kissé felfelé módosították, -0,1 százalékra.

"Összességében az látszik, hogy a német gazdaság stagnálás környékén van immár nagyjából egy éve, és a rövid távú kilátások sem jók egyelőre" - mutatott rá az InfoRádióban Zsoldos Ákos.

Hogy melyek az okok? "Több sokk" is jött egyidőben.

Energiaválság: tavaly nagyon megemelkedtek az árak, az iparon keresztül ez az egész gazdaságra kihat, ennek a hatásnak kellene mérséklődnie a következő hónapban. Európai Központi Bank kamatemelései: 2022 júliusa óta az EKB 450 bázispontot emelt az irányadó kamaton, ez "rendkívül gyors és határozott szigorításnak nevezhető". Emiatt a hitelkihelyezés nagyon visszaesett.

"E két hatás miatt a német gazdaság az európai átlagnál is jobban megszenvedi a jelenlegi helyzetet" - figyelmeztetett az elemző.

A német GDP már akkor betegeskedett, amikor még a Covid-válság sem volt a láthatáron. E mentén először is azt rögzítette, hogy a német gazdaság teljesítménye már a 2010-es évek második felétől elmaradt az eurózóna egyébként sem erőteljes átlagától, de ennek okait még most is találgatják az elemzők.

"Az egyik összetevő, hogy Németországban a fogyasztás nem úgy alakult, ahogy azt várni lehetett, a költségvetés is általában fegyelmezettebb volt, a kereslet nem volt olyan jelentős, mint ami egy nagyobb gazdasági növekedéshez szükséges lett volna. Egy másik tényező, hogy a 2010-es évek első felében, illetve korábban a német gazdaság felülmúlta az eurózóna átlagát az inflációt, a foglalkoztatottságot és a béradatokat tekintve is, tehát az is előfordulhat, hogy az eurózóna ezt követően csak ledolgozta a hátrányát Németországhoz képest" - vetette fel Zsoldos Ákos.

Részletesebb adatok Negyedéves összevetésben minimálisan, 0,1 százalékkal csökkent a német gazdaság teljesítménye az idei harmadik negyedévben szezonális és naptári kiigazítással, miután a második negyedévben ugyancsak igen szerény, 0,1 százalékos növekedést, az első negyedévben stagnálást mértek - került fel a Destatis német statisztikai hivatal honlapjára első becslésként hétfőn. Elemzők nagyobb, 0,3 százalékos GDP-csökkentést vártak a második negyedévvel összevetve. A hivatal előzetes számításai szerint különösen a háztartások fogyasztási kiadásai voltak alacsonyak, a GDP-t ugyanakkor erősítették az üzleti beruházások. Naptári kiigazítással az idei harmadik negyedévi GDP 0,3 százalékkal csökkent éves összevetésben a második negyedévi stagnálás és az első negyedévi 0,2 százalékos csökkenés után. (MTI)

Nem szabad viszont szerinte elfelejteni, hogy Németországé "egy magasan fejlett gazdaság", feszes gazdaságú országként viszont már pont nem tudnak akkora növekedést produkálni, a strukturális gyengeség pedig "magyarázható ezekkel a tényezőkkel".

Magyar lecsapódás

Adódik viszont a kérdés, hogy milyen hatása lesz mindennek a magyar gazdaságra.

"Összességében egész Európában az látszik, hogy a kamatemelések nemcsak az eurózónában, hanem azon kívül is kifejtik a hatásukat. Ez látszik Magyarországon is. Ezen kívül vannak belső tényezők is, például az infláció, ami magasabb volt, mint máshol, de ennek is oka a nagyobb energiakitettség és a lazább kormányzati fiskális politika. Van tehát egy általános nyomás a gazdaságon, de azon belül vannak tagállami tényezők; minden ország lassul, de a lassulás mértéke eltérő Európában."