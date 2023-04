Itt van az öt legértékesebb eladó magyar ingatlan – köztük Galambos Lajos birtoka is

Nettó hatmilliárd forintos irányárral egy Andrássy út végi palota ma a legdrágábban kínált lakóingatlan Magyarországon, Lagzi Lajcsi mocsai kastélya pedig az ezüstérmes a lakáspiaci toplistán – írja a vg.hu.

Az 1872-ben átadott egykori Tildy-palota már több éve a kínálat oszlopos tagja, nagyjából változatlan áron. 2016-ban például még drágábban, 6,8 milliárd forintért kerestek rá vevőt, de volt, hogy 5,5 milliárd forintért is hozzá lehetett volna jutni. Az ország legértékesebb eladó lakóingatlana jelenleg is bérbe van adva. Az épületben kialakított négy luxuslakás havi szinten több tízmillió forint bevételt hozhat a tulajdonosnak.

A listán a második a börtönbüntetését épp most megkezdő Galambos Lajos Mocsán eladóvá vált kastélya, amit 4,9 milliárd forintért, azaz 13 millió euróért hirdetnek. A Boldogasszony pusztai ősparkban található 130 hektáros birtokon fekvő luxuskastély 920 négyzetméternyi lakóterülettel és 33 szobával várja új tulajdonosát. Az épületegyüttes többek között magában foglal még két vendégházat, egy művészlakást, egy medencét, tízbeállásos garázst és egy 120 hektáros halastavat is, ami vízisportok számára is megfelelő.

A dobogó harmadik fokára az acsai kastély került, ami 3,7 milliárd forintért elvihető. A hathektáros telken fekvő, luxusminőségben felújított 3,3 ezer négyzetméteres 15 szobás ingatlan vételára tartalmaz még 130 millió forint értékű bútorzatot és 82 millió forint értékű festménygyűjteményt is.

A negyedik legértékesebb lakóingatlant Budapest II. kerületében, a Szépvölgyi úton hirdetik, a 3,9 hektáros telken fekvő 1100 négyzetméteres villaépület vételára 3,3 milliárd forint. Az amerikai stílusú luxus ingatlan természetvédelmi terület szélén található, különleges természeti adottságai mellett épített értékei mellé felsorakozik az okostechnológia és a megújuló energia használata. A nyolcszobás budai luxusvillához féltucatnyi autóra méretezett garázs, lift, medence és természetesen wellnessrészleg is tartozik.

Az ötödik a rangsorban az a hárommilliárd forinta budai Vár alatti műemlékjellegű villaépület, amely mindössze 788 négyzetméteres, 14 szobás, a felújított ingatlan esetében a csúcs vételár jelentős részét inkább a központi elhelyezkedés magyarázza.

A 2–3 milliárd forintos árketagóriában jelenleg 24 villát és kastélyt hirdetnek, az 1–2 milliárd forintos sávban 94-et, egymilliárd forint alatt megnő a kínálat, 500 millió és egymilliárd forint között már 515 épület közül válogathatnak a vevők az ingatlan.com adatai szerint.

Nyitókép: Jozsef Zoltan Varga/Getty Images